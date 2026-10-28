San Judas Tadeo en Querétaro: más de 50 mil fieles llegan a capilla de La Noria

Más de 50 mil personas visitaron la capilla de San Judas. Fotos: Marittza Navarro

Con fe y agradecimiento más de 50 mil fieles, entre mujeres, hombres y familias enteras, llegan a la capilla de San Judas Tadeo en Querétaro. La comunidad de La Noria, en el municipio de El Marqués, es una de las más importantes en honor al santo patrono de las causas difíciles y desesperadas.

“Vengo a darle gracias por todos los milagros que ha hecho en mí, en mi familia, por ser tan bondadoso, que me sacó de un infierno que eran las drogas que el día de hoy agradezco”. María Guadalupe, devota

Hasta el mediodía, y desde el fin de semana, más de 50 mil personas habían desfilado por el espacio sagrado para dejar veladoras, ofrendas florales para pedir favores, pero, sobre todo, para agradecer.

“Es la primera vez que vengo caminando. Me daban ganas de llorar porque traigo a mis hijos y la verdad siento mucha alegría que mis hijos tengan esa fe. Los estoy uniendo a mis hijos, vengo con mis vecinos también”. Martha Viera Pérez, devota

Capilla de San Judas Tadeo está a un costado de la carretera federal 57

La capilla es característica en la región porque se sitúa a un costado de la carretera federal 57, en dirección a México. Desde el fin de semana cientos de peregrinos llegaron a pie, desde distintos puntos de Querétaro, para celebrar un año más a San Judas Tadeo.

“Llevo viniendo tres años; le doy gracias por un día más de vida y por mi familia. Estoy agradecido con él porque me ha sacado de muchas cosas… de unos problemillas”. Alejandro Huerta López, devoto

Un hombre llamado Enrique, devoto de San Judas Tadeo, comentó que le gustó la travesía desde bajar el cerro por Bernardo Quintana. “Salimos a las 5:30 de allá. Somos muy devotos de San Juditas Tadeo que todo el año nos dé salud, trabajo y mucha energía para seguir echándole ganas”.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.