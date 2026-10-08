Vinculan a proceso a adolescente por homicidio en grado de tentativa tras ataque en secundaria de Querétaro

Secundaria donde se dio el ataque. Foto: Marittza Navarro

El adolescente que presuntamente protagonizó un ataque en la secundaria “Esperanza Cabrera”, en Querétaro, el pasado 30 de septiembre, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio en grado de tentativa, informó la Fiscalía General del Estado.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó los datos de prueba que permitieron acreditar la probable participación del menor, quien era alumno del mismo plantel donde se dio el ataque.

¿Qué pasó en la secundaria de Querétaro?

La agresión ocurrió durante el turno vespertino de la secundaria “Esperanza Cabrera”, cuando el estudiante presuntamente atacó con objetos punzocortantes a integrantes de la comunidad escolar.

Como resultado, cuatro personas fueron lesionadas:

La subdirectora

Una prefecta

Un intendente

Un estudiante

Todos recibieron atención médica y se encuentran fuera de peligro.

La agresión fue contenida por personal de la escuela, particularmente por el intendente, lo que permitió que el adolescente fuera asegurado y detenido en el lugar por las autoridades.

¿Qué determinó la autoridad judicial?

Después de valorar los elementos presentados por la Fiscalía, la autoridad judicial determinó vincular a proceso al adolescente y estableció un plazo de dos meses para realizar la investigación complementaria.

Mientras continúa el proceso, el menor permanecerá bajo resguardo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en un centro especializado.

Padres del adolescente también enfrentan proceso

En este mismo caso, los padres del menor enfrentan un proceso judicial por los delitos de desobediencia y resistencia de particulares, debido a que presuntamente obstaculizaron las diligencias de investigación.

Ambos permanecen en libertad bajo medidas cautelares.

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