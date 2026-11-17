El perro alteró a los patos en el lago. Foto: Archivo / Cuartoscuro

Una mujer, a quien usuarios de redes sociales apodaron “Lady Patos”, protagonizó un altercado con vecinos del fraccionamiento Zákia, en el municipio de El Marqués, Querétaro, luego de que, presuntamente, permitiera que su perro ingresara a un lago artificial donde habitan patos. Los hechos habrían ocurrido el domingo 15 de noviembre de 2026 y quedaron registrados en videos difundidos en las redes sociales.

La controversia aumentó porque algunos internautas señalaron un supuesto parecido entre la protagonista y Ximena Pichel, una mujer de origen argentino conocida como “Lady Racista”. Sin embargo, no existe confirmación oficial de que se trate de la misma persona, por lo que su identidad permanece sin verificar.

¿Qué ocurrió con “Lady Patos” en Querétaro?

El incidente habría comenzado cuando residentes del fraccionamiento Zákia pidieron a una mujer que retirara a su perro del lago artificial, debido a que presuntamente estaba alterando a los patos que habitan en el lugar.

La petición habría provocado una discusión durante la cual la mujer utilizó expresiones despectivas como “nacos” y “gente naca” contra quienes la confrontaron.

Al parecer, una vecina se acercó para reclamarle por la presencia del can en el agua. Durante el enfrentamiento, ambas mujeres habrían intentado agredirse, mientras un acompañante intervino para separarlas.

En algún momento del altercado, la mujer señalada como “Lady Patos” terminó dentro del lago. Posteriormente, salió del agua y continuó discutiendo con la pareja.

Cabe destacar que las imágenes difundidas no permiten establecer con claridad toda la secuencia de los hechos ni confirmar la identidad de las personas involucradas.

¿“Lady Patos” es la misma mujer que “Lady Racista”?

En redes sociales comenzaron a circular versiones que relacionan a la protagonista del incidente en Querétaro con Ximena Pichel, quien se volvió viral en 2025 por insultar a un policía de tránsito en la Ciudad de México.

Las comparaciones surgieron por el supuesto parecido físico de la mujer y las expresiones despectivas que se escuchan durante la discusión.

No obstante, hasta el momento no se ha confirmado que Ximena Pichel haya participado en el altercado de Zákia.

🚨 REAPARECE LA ARGENTINA #LadyRacista, Ximena Pichel y ahora insulta a sus vecinos de un fraccionamiento en Querétaro



Su perro se metió al lago artificial con los patos y, cuando los vecinos se quejaron, los empezó a insultar, a amenazar y los comenzó a perseguir.



Por favor… pic.twitter.com/dzG1GwYGUx — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) November 17, 2026

¿Quién es “Lady Racista”?

Ximena Pichel es una actriz y modelo de origen argentino que adquirió notoriedad en julio de 2025, después de que se difundiera un video en el que insultaba con expresiones racistas a un policía de tránsito de la Ciudad de México.

“No me estés insultando, pin*** negro, no me estés insultando, cul***”, le dijo la mujer al oficial. Lo que le valió el apodo de “Lady racista”.

El incidente ocurrió en la colonia Hipódromo Condesa, cuando un agente intentó colocar un inmovilizador a su automóvil por una infracción relacionada con el parquímetro.

Posteriormente tuvo que acudir a una audiencia tras ser denunciada por discriminación en contra de un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX).

¿Cuáles han sido las polémicas de “Lady Racista”?

Además del enfrentamiento con el policía de tránsito, “Lady Racista” tiene otras controversias.

Una de ellas surgió cuando se difundió un segundo video en el que la modelo discutía con una guardia de seguridad privada de su edificio, a quien dirigió insultos mientras mantenían un desacuerdo relacionado con el acceso al inmueble.

En otra controversia, el actor Aarón Beas, expareja de Pichel, ofreció una disculpa pública por la participación de su hijo adolescente en el altercado con el agente de tránsito. También pidió a la modelo que reconociera su responsabilidad.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) informó que brindó acompañamiento legal al policía afectado para presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades.

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