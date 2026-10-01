Ataque en secundaria de Querétaro: difunden video del estudiante que atacó con un cuchillo a compañeros

Estudiante ataca a sus compañeros en secundaria de Querétaro. Foto: Cuartoscuro

Usuarios y medios han comenzado a compartir un video en el que se observa al estudiante que atacó con un cuchillo a sus compañeros en una secundaria del estado de Querétaro. De acuerdo con reportes locales, tres adolescentes resultaron heridos y ya recibieron atención médica. Su estado de salud se reporta estable y fuera de peligro.

Estudiante ataca a sus compañeros en secundaria de Querétaro

Este pasado miércoles 30 de septiembre de 2026, se reportó que un estudiante de secundaria de Querétaro, de aproximadamente 13 años de edad, atacó con dos cuchillos a tres compañeros y un adulto, por lo que resultaron con algunas heridas en sus extremidades.

Los hechos ocurrieron en la escuela secundaria “General Esperanza Cabrera”, ubicada en la ciudad de Querétaro, y los adolescentes y adulto heridos fueron trasladados a hospitales, donde horas después fueron reportados fuera de peligro.

Aún sin celulares en las escuelas porque están prohibidos, estudiantes graban momentos antes de la tragedia en la secundaria Esperanza Cabrera #Querétaro que dejó cuatro lesionados con arma punzocortante. El presunto agresor menor de edad ya fue detenido. pic.twitter.com/CCVphbRNIV — 𝗠𝗿. 𝗭𝗼𝗿𝗿𝗼 𝗣𝗮𝗿𝗹𝗮𝗻𝗰𝗵𝗶𝗻 (@ZorroParlanchin) October 1, 2026

Captan al estudiante momentos antes del ataque

A través de redes sociales, usuarios y medios de comunicación han comenzado a compartir un video de casi un minuto de duración en el cual se puede ver al presunto estudiante que atacó con cuchillos a sus compañeros y un adulto en una secundaria de Querétaro.

En la grabación se observa que el adolescente parece discutir con otro joven en el patio de la escuela, la cual se ubica sobre avenida del Parque, en la colonia Paseos de San Miguel.

Y es que de acuerdo con versiones de los hechos, al terminar el receso, el menor de edad permaneció afuera de su salón y comenzó a caminar por el plantel. Y aunque un intendente quiso hablar con él, el estudiante no le hizo caso y luego atacó con dos cuchillos a otros alumnos que salían de su salón.

Según reportes, el adolescente fue sometido por un intendente y maestros, quienes también lograron quitarle las armas.

Autoridades de Querétaro investigarán los hechos

Al final, el estudiante de secundaria fue entregado a las autoridades de la ciudad de Querétaro y trasladado a la Fiscalía General de Querétaro. Aunque hay versiones que aseguran que ya se encuentra bajo el resguardo del DIF del estado.

Las autoridades investigarán qué fue exactamente lo que ocurrió en el plantel, así como la razón por la que el adolescente comenzó el ataque.

De hecho, también la Unidad de Servicios Para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) informó que activó los protocolos correspondientes y que mantiene comunicación con la Fiscalía estatal y los directivos del plantel. Pero también indicó que inició una investigación administrativa para determinar posibles responsabilidades en el ámbito educativo.

Suspenden clases en la secundaria

Finalmente, a través de un comunicado de prensa, la escuela secundaria “General Esperanza Cabrera” informó a padres de familia, estudiantes y a toda su comunidad que este jueves 1 y viernes 2 de octubre se suspenderán las clases en ambos turnos.

“Esta medida tiene como prioridad salvaguardar la seguridad y el bienestar de estudiantes, docentes y personal del plantel. Cualquier información adicional será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales. Agradecemos su comprensión y colaboración”, finalizaron.

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