Alerta sanitaria: buscan a personas que tuvieron contacto con zorra gris en Cancún

Alerta por zorra gris en Cancún. Foto: Biosphoto via AFP/ Ilustrativa

La Secretaria de Salud de Quintana Roo emitió una alerta sanitaria para localizar a las personas que tuvieron contacto con una zorra gris en Cancún. Las autoridades confirmaron que el animal era portador de rabia.

Se viraliza zorra gris en supermercado de Cancún

Hace un par de semanas se viralizó el video de una zorra gris caminando en el estacionamiento de un supermercado ubicado sobre la avenida Kabah, en la ciudad de Cancún. Aunque la inusual presencia del animal causó sensación en redes sociales, también provocó una alerta sanitaria.

Confirman que zorrita gris vista en super mercado de Cancún, dio positivo a rabia. Se pide a personas que tuvieron contacto con ella o sus mascotas, acudan DE INMEDIATO al centro de salud más cercano o marquen al 911. pic.twitter.com/RDeQO80zKj — Playa Riviera (@PlayaRiviera) October 12, 2026

Ese mismo día, el espécimen rasguñó en el dedo a una niña y recibió atención médica de inmediato. Como medida preventiva recibió una vacuna antirrábica ya que tuvo contacto con vida silvestre. La menor se reporta en buen estado de salud.

Las autoridades iniciaron un operativo en coordinación con el Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas de Quintana Roo para localizar a la zorra gris. Tiempo después el animal fue capturado y se realizaron estudios de laboratorio; también fue sometido al procedimiento de eutanasia.

Los resultados salieron positivos en presencia de rabia, por lo que se emitió una alerta para que las personas que tuvieron contacto con el animal se pongan en contacto con las instancias de salud al 911 o al 998 888 6640, de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas.

“Se recuerda a la población la importancia de evitar el contacto directo con cualquier ejemplar de fauna silvestre, no intentar capturarlo ni manipularlo y reportar su presencia en zonas urbanas a las autoridades correspondientes”, mencionó la Secretaría de Salud del estado.

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