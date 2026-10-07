Cae falso inspector que extorsionaba a negocios en Cancún; amenazaba con cerrarlos

Falso inspector detenido. Foto: Fiscalía de Quintana Roo

Fue detenido un sujeto que se hacía pasar por inspector para extorsionar negocios en Cancún, Quintana Roo. La Fiscalía General del Estado (FGE) recibió el reporte de estos hechos y aprehendió al responsable, quien no pudo comprobar que perteneciera a una institución de Gobierno.

Detienen a falso inspector que extorsionaba negocios en Cancún

Henry Joaquín “N” se presentó como inspector en una cocina económica ubicada en el fraccionamiento Galaxias del Sol, Cancún, y pidió una cantidad de dinero para no cerrar el local. Días después, el mismo sujeto fue a un lavadero contiguo, igual exigiendo un pago.

Dicho lavadero también era propiedad del dueño de la cocina económica y por esta razón el falso inspector le exigió un pago doble y amenazó con clausurar ambos locales. Cansado de ser víctima de extorsión, el comerciante pidió ayuda de las autoridades y elementos policiales aprehendieron a Henry Joaquín “N”.

Al momento de la detención, el individuo llevaba indumentaria con logotipos oficiales e identificaciones de programas públicos; los policías solicitaron información a la dependencia correspondiente, la cual confirmó que el presunto inspector no formaba parte de la plantilla laboral activa, ni contaba con acreditación oficial.

“Tras el desahogo de la continuación de la audiencia inicial, la autoridad judicial decretó además la medida cautelar de prisión preventiva por dos años para Henry Joaquín “N””, informó la Fiscalía.

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