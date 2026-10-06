Denuncian a funcionaria por ingresar sin permiso a zona arqueológica en Quintana Roo

Zona arqueológica en Bacalar. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Diana Xuluc, coordinadora de la Juventud en Bacalar, fue criticada por ingresar sin permiso a una zona arqueológica restringida en Nuevo Jerusalén, Quintana Roo. Por su parte, la regidora Tania Casa Madrid presentó una denuncia ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para que aplique las sanciones correspondientes.

Funcionaria ingresa sin permiso a zona arqueológica en Bacalar

Hace unos días, Diana Xuluc compartió un video en el que muestra una “aventura” accediendo clandestinamente a la zona arqueológica en Nuevo Jerusalén. La intención de la funcionaria era mostrar la riqueza cultural en Bacalar para invitar al turismo.

El material generó una ola de críticas en redes sociales porque ingresó a una zona restringida y su presencia pudo dañar el patrimonio arqueológico en Quintana Roo, ya que no tomó las precauciones necesarias. Debido a la polémica, el video fue eliminado de sus cuentas.

La regidora de Bacalar, Tania Casa Madrid, acudió a las instalaciones del INAH en Quintana Roo para solicitar información sobre el permiso que entregó a Diana Xuluc para que visitara las ruinas en Nuevo Jerusalén.

“Como ciudadanos, pero sobre todo, como funcionarios públicos, debemos de ser responsables en el cuidado de nuestro patrimonio histórico”, mencionó Casa Madrid

INAH responde a la polémica en Bacalar

Sobre esta polémica, el INAH emitió un comunicado para informar que no otorgó permiso para ingresa a la zona arqueológica en Bacalar y dará inicio al procedimiento administrativo correspondiente en materia de protección del patrimonio arqueológico, a fin de deslindar responsabilidades.

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