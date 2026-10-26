Policía de Tránsito comete doble feminicidio y se suicida en Quintana Roo

Se descarta la intervención de otro participante. Foto: Cuartoscuro

Un policía de Tránsito de Quintana Roo cometió doble feminicidio y se suicidó, en el municipio de Othón P.Blanco. La Fiscalía General del Estado confirmó que las víctimas eran la hija y la expareja del oficial.

Policía de Quintana Roo comete doble feminicidio y se quita la vida

El reporte de la Fiscalía precisa que el pasado 21 de octubre un policía de Tránsito acudió a un domicilio en la colonia Italia, en el que vivían su expareja y una adolescente, hija de ambos.

Al llegar al inmueble, la menor le abrió la puerta, lo dejó pasar y juntos caminaron hasta el patio de la casa. Aprovechando que ella estaba de espaldas, el policía sacó un arma de fuego y le disparó en el cráneo.

Posteriormente, se dirigió hacia donde estaba su expareja y le disparó varias veces. La necropsia reveló que la víctima recibió 8 impactos de bala; la causa de muerte fue laceración cardiaca secundaria a proyectil de arma de fuego.

Por último, después de haber cometido doble feminicidio, el policía de Tránsito tomó el arma de fuego y se disparó en la cabeza.

La FGE de Quintana Roo añadió que, tras revisar las cámaras de vigilancia en el exterior del inmueble, se comprobó que en el periodo en que ocurrieron los hechos no ingresó ninguna otra persona, por lo que se descarta la versión de un cuarto participante.

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