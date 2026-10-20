Uber ya opera en Tulum y Playa del Carmen; divide opiniones por sus tarifas

Uber arranca operaciones en Tulum y Playa del Carmen. Foto: Uno TV

La plataforma Uber comenzó operaciones este 20 de octubre en Tulum y Playa del Carmen, Quintana Roo, en medio de quejas por las tarifas elevadas del servicio de taxis. Turistas y comerciantes celebran la llegada de esta alternativa de transporte, mientras taxistas establecidos advierten que la incorporación de más plataformas podría afectar sus ingresos.

Uber inicia operaciones en Tulum y Playa del Carmen

A partir de este 20 de octubre, Uber activó sus servicios en ambos destinos turísticos, junto con promociones de apertura que incluyen viajes completamente gratis.

Usuarios consideran que la posibilidad de comparar tarifas puede representar un alivio para quienes deben trasladarse diariamente o visitar puntos turísticos como la zona arqueológica de Tulum.

Mauricio Morales, comerciante en Tulum, señaló que la competencia es sana para los mercados y consideró que los costos de los taxistas eran elevados en comparación con los de Uber.

“Estoy de acuerdo en que los costos de los taxistas y eso eran muy elevados, a comparación con los costos que maneja Uber, y pues me parece genial que esté entrando más mercado”, comentó.

Por su parte, Mayra Canul, habitante de Tulum, también consideró que las tarifas más económicas representan una ventaja para los usuarios.

Comparan tarifas de taxis con las de otras aplicaciones

Mauricio Morales señaló que otras aplicaciones, como DiDi, ya operaban en Tulum y ofrecían viajes desde el centro hasta la zona arqueológica por precios de entre 60 y 80 pesos.

En contraste, indicó que un taxi podía cobrar entre 150 y 200 pesos por el mismo recorrido.

El comerciante destacó la diferencia entre ambas tarifas y consideró positiva la llegada de más opciones de transporte.

Taxistas de Tulum advierten afectaciones por la competencia

La llegada de Uber también genera preocupación entre los taxistas establecidos, quienes advierten que la incorporación de más plataformas podría reducir todavía más sus ingresos.

Brigadier Hernández, operador del taxi Tiburones del Caribe Tulum, afirmó que el sector ya enfrenta dificultades económicas.

“A todos como taxistas sí nos está afectando, demasiado nos está afectando. ¿Por qué? Pues aparte de que no hay nada, como están viendo la crisis ahorita que está habiendo, pues no hay nada. Y si se meten más plataformas, más plataformas, pues vamos a estar muriendo de hambre como estamos ahorita”, expresó.

El operador agregó que llevaba aproximadamente una hora esperando pasaje sin recoger ningún servicio y señaló que Uber también podría afectar al gremio.

Uber ofrece viajes gratis por apertura

Por ahora, los viajes que aparecen a cero pesos por la promoción de apertura son el principal atractivo para los usuarios.

Sin embargo, será necesario verificar cuánto durará esta condición y cuáles serán las tarifas habituales una vez que concluya la promoción.

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