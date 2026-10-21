Janal Pixán 2026: habrá desfile de catrinas, procesión marítima y transporte gratuito a Puerto Juárez
Contará con concursos de altares y catrinas, gastronomía, artesanías y la tradicional procesión marítima.
El festival Janal Pixán 2026 está listo para celebrar el tradicional Día de Muertos. El ayuntamiento de Benito Juárez, en Quintana Roo, confirmó que la fiesta llegará a Puerto Juárez, Parque de Las Palapas y panteones municipales.
¿Qué habrá en el festival Janal Pixán 2026?
Este año, el festival Janal Pixán contará con concursos de altares y catrinas, gastronomía, artesanías y la tradicional procesión marítima, además de la participación de más de 50 artistas locales.
Los festejos se realizarán del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre. En el primer día de actividades se realizará la Procesión Marítima en el muelle de Puerto Juárez; a las 18:30 horas se llevará a cabo el desfile de catrinas y catrines, acompañado por la orquesta de viento “La Caribeña”.
El sábado 31 de octubre y el 1 de noviembre, destaca la “Cena de Ánimas” en el Parque de Las Palapas a partir de las 19:00 horas, contando con un pabellón gastronómico, altares y presentaciones artísticas
Los asistentes al evento contarán con servicio de transporte gratuito, a partir de las 17:00 horas, partiendo del Malecón Tajamar a Puerto Juárez, y del Crucero también hacia Puerto Juárez.
Artistas que estarán presentes en el Janal Pixán 2026
El ayuntamiento de Benito Juárez confirmó la presencia de algunos artistas que estarán presentes durante Janal Pixán 2026:
Escenario alterno en Puerto Juárez:
- Geovanni Gutiérrez
- Vini el Presidente y la Güera
- Trío Aroma Mexicano
- K-Milo
- Los Carnalitos
- Saúl Alexander
- Yamily Marrufo
- Cecilia Ledezma
- Legendario Norteño Banda
- Trío Piel Canela
- Mariachi Vino Tinto
- Sissy Vizuet
Concha acústica:
- Juan Núñez
- El Águila Blanca y su Alto Calibre
- Los Príncipes de Cancún
- Academia Pasión y Baile
- Scarlett Sky
- Sofía Meneses
- Ballet Folclórico “Herencias de México”
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