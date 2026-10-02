Profepa revela estado de salud de 9 delfines de Dolphin Connection Cancún; algunos no podrían ser trasladados

Autoridades atienden a los delfines rescatados. Foto: Profepa

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) continúa monitoreando el estado de salud de los nueve delfines rescatados del parque acuático y delfinario Dolphin Connection Cancún, en Quintana Roo, para determinar si se encuentran en condiciones óptimas para su traslado.

Profepa evalúan traslado de delfines de Dolphin Connection Cancún

Mediante un comunicado, la Profepa informó que desde la clausura delfinario Dolphin Connection Cancún en octubre de 2025, se han observado cambios favorables en las instalaciones: el sistema de soporte de vida fue mejorado, los estanques presentan mejores condiciones de limpieza y claridad; además ya se cumple con los parámetros necesarios de calidad del agua.

Sobre el estado de salud de los delfines, los nueve ejemplares siguen presentando varios padecimientos como afectaciones oculares, lesiones y alteraciones en lengua y mucosa oral, desgaste dental y otros padecimientos crónicos que requieren una valoración diferenciada.

Hasta el momento tres delfines han sido descartados para un traslado, debido a su estado de salud; el resto mantienen sus posibilidades de ser reubicados, aunque depende de que su evolución sea favorable.

“La Profepa continuará evaluando la evolución médica, conductual y social de cada delfín. Cualquier decisión sobre una eventual reubicación privilegiará la vida y bienestar de los ejemplares y considerará tanto su condición individual como los vínculos sociales existentes entre ellos”, informaron las autoridades.

Urgen traslado de delfines de Dolphin Connection Cancún

El exdelfinario Dolphin Connection Cancún, ubicado en la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo, nuevamente está en la mira. Nueve delfines que aún permanecen ahí están en situación de salud crítica por lo que activistas exigen su traslado inmediato a corrales marinos.

Los ambientalistas llevan varios meses pidiendo a las autoridades el traslado de todos los delfines a corrales marinos de la misma empresa Dolphin Connection Cancún localizados en Isla Mujeres o Cozumel.

Imágenes aéreas obtenidas por Uno TV muestran el abandono del lugar. El agua de las albercas donde habitan los delfines se ve turbia y en el lugar se observa únicamente a dos personas aparentemente encargadas de los delfines.

La Secretaría de Medio Ambiente local dice estar a la espera de que la Profepa determine cuándo podría hacerse el traslado.

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