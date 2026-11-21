Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí. FOTO: UnoTV

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, reiteró su propuesta de aplicar la castración química a violadores reincidentes, luego de la detención de un sacristán identificado como “José”, acusado por ocho menores de edad de presunto abuso sexual en una iglesia de la colonia Prados, en Villa de Pozos.

El mandatario estatal pidió al Congreso de San Luis Potosí analizar cuanto antes la iniciativa, al considerar necesario establecer medidas contra quienes cometan este tipo de delitos de manera reiterada.

Tras conocerse la detención del sacristán, Ricardo Gallardo insistió en que el Poder Legislativo local debe comenzar la discusión sobre la castración química, una propuesta que, aseguró, ha impulsado desde el inicio de su administración.

“Es muy necesario que empiece a discutir el Congreso la castración química”, declaró el gobernador al referirse a los casos de abuso sexual.

Gallardo señaló que deben analizarse las circunstancias de cada caso, especialmente cuando se trata de una primera acusación. Sin embargo, sostuvo que la medida tendría que aplicarse a personas reincidentes.

“Si son reincidencias de la persona que reincide al estar tratando de violar gente, pues tendría que haber ya una castración química de inmediato”, expresó.

Al ser cuestionado sobre si haría un llamado a los legisladores para avanzar en la propuesta, respondió:

“Ya se tardaron en el Congreso”.

Detienen en Tamaulipas a sacristán acusado por ocho menores

El pronunciamiento del gobernador ocurrió después de la captura de “José”, sacristán de una iglesia ubicada en la colonia Prados, en Villa de Pozos, San Luis Potosí.

El hombre fue señalado por ocho menores de edad por presunto abuso sexual, lo que derivó en su aprehensión.

De acuerdo con las autoridades, el sospechoso fue localizado y detenido en el vecino estado de Tamaulipas, luego de que se diera seguimiento a sus comunicaciones.

Durante las investigaciones, las autoridades detectaron que el señalado pretendía viajar a Estados Unidos para evadir a la justicia.

¿Qué sigue para el sacristán detenido en San Luis Potosí?

Actualmente, el acusado permanece recluido en un centro de reclusión de la capital potosina, mientras espera la audiencia de vinculación a proceso, en la que se determinará su situación jurídica.

Por su parte, el gobernador Ricardo Gallardo mantiene su llamado al Congreso local para que analice la propuesta de castración química dirigida a violadores reincidentes.

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