Madres de niñas denunciaron presuntos abusos sexuales. Foto: Omar Hernández

Luego de que la Iglesia católica anunciara su respaldo a las víctimas de presunto abuso sexual ocurrido en un templo de San Luis Potosí, las madres de las niñas relataron los casos públicamente.

Las familias afectadas señalan como responsable de al menos ocho casos contra menores de edad de entre 5 y 13 años a José, quien se desempeñaba como sacristán de la capilla de San Pedro y Santa María de Guadalupe, en la colonia Prados de San Vicente segunda sección, y quien actualmente se encuentra prófugo.

“El Rosario se acabó como ocho cuarenta, nueve. Ya llega como nueve, diez, normal. Ya después, como a los 20 minutos que me voy a acostar con ella, me empieza a decir que el señor de la iglesia la tocó y la besó. (…) Que fue a los baños y que él iba atrás de ella, pero que ella pensó que él también iba al baño, pero que la esperó afuera del baño y fue cuando le hizo eso.” Maricela Castillo, madre de una de las víctimas

Tanto las madres de las niñas como la fundadora del movimiento “Abejita vuelve a casa” en defensa de las infancias, Marilú González Martell, señalaron complicidad por parte de las autoridades de la Fiscalía.

“Ese día, pues le hablamos a una patrulla, obviamente nos dijeron que teníamos que acercarnos a la Fiscalía de la Mujer y hacer todo el procedimiento. Pero pues a la otra víctima, al día siguiente, la persona es detenida, este, por esa víctima porque es señalada, pero lo dejan salir a las 24 horas porque no llevábamos el nombre completo todavía y porque pues no lo agarraron en flagrancia, ¿no?” Maricela Castillo, madre de una de las víctimas

Marilú González Martell, fundadora de “Abejita vuelve a casa”, denunció presunto tráfico de influencias: “Tenemos por entendido que el sobrino de este sujeto tiene un puesto importante y con poder dentro de la Fiscalía. Sabemos que él participó para que ocurriera esta liberación.”

Madres denunciaron que sacristán podría haber grabado a las menores

Según los testimonios, el señalado también es sospechoso de grabar a las menores para pornografía infantil digital, usando la intimidación como método para evitar que lo denunciaran. Marilú González Martell declaró públicamente: “También por ahí tenemos sospecha que hubo pornografía infantil digital; que esta persona cuando se llevaba a los niños detrás de… pues de la capilla, los grababa.”

“Él las amenazaba, les decía que si ellas hablaban o decían algo, pues ya no iban a dejar que sea monaguilla.” Maricela Castillo, madre de una de las víctimas

Marilú González señaló que esperan que la Iglesia colabore en la localización y entrega del presunto responsable, a quien acusan de contar con el respaldo de un sacerdote que lo estaría encubriendo.

“Entonces lo que estamos buscando por parte de la Iglesia es que la Iglesia nos entregue a esta persona para poderla presentar ante la Fiscalía y ante las autoridades correspondientes.” Maricela Castillo, madre de una de las víctimas

La red de apoyo de las víctimas advirtió que, si no se logra la detención inmediata del señalado, realizarán bloqueos viales y movilizaciones para exigir justicia.

“Lo que buscamos como paso número uno es la prisión preventiva. ¿Qué es lo que vamos a hacer posteriormente en dado caso de que no tengamos prisión preventiva próxima? Pues vamos a empezar con manifestaciones; vamos a empezar a cerrar algunas avenidas, algunas calles, circuitos, o bien manifestarnos fuera de una iglesia.” Marilú González Martell, fundadora de “Abejita vuelve a casa”

Las denunciantes informaron que, esperan a las autoridades eclesiásticas que se comprometieron a entregar un listado con los templos donde ha laborado el sacristán por lo que no descartan la existencia de más víctimas en otras parroquias.

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