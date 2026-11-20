Detienen en Tamaulipas a sacristán de San Luis Potosí. Foto: Omar Hernández

Un hombre identificado como José “N”, quien se desempeñaba como sacristán en una iglesia de la colonia Prados de San Vicente Segunda Sección, en Villa de Pozos, San Luis Potosí, fue detenido en Reynosa, Tamaulipas, por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual.

¿Dónde ocurrió la captura?

La captura fue realizada por la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), en coordinación con autoridades de Tamaulipas, luego de que un juez de control emitiera una orden de aprehensión en su contra.

De acuerdo con la Fiscalía potosina, padres de familia denunciaron que el señalado presuntamente habría cometido actos de naturaleza sexual contra personas menores de edad dentro de una capilla de dicha colonia.

Así te lo informamos:

¿Cómo fue detenido el exsacristán en Tamaulipas?

Tras recibir la denuncia, agentes fiscales iniciaron una carpeta de investigación y reunieron los elementos que presentaron ante la autoridad judicial para solicitar la orden de aprehensión.

Posteriormente, elementos de la Policía de Investigación realizaron las labores de localización hasta ubicar al hombre en Reynosa, donde fue detenido con apoyo de las autoridades de Tamaulipas.

La Fiscalía informó que José “N” ya fue trasladado a la capital de San Luis Potosí y será puesto a disposición de la autoridad judicial para la formulación de la imputación y la definición de su situación jurídica.

Fiscalía mantiene atención a las víctimas

La dependencia estatal señaló que mantiene las acciones penales correspondientes y brinda atención a las posibles víctimas del caso.

La detención se realizó mediante los mecanismos de colaboración entre fiscalías de las entidades federativas, de acuerdo con el comunicado de la FGESLP.

El hombre será presentado ante un juez, quien determinará su situación jurídica.

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