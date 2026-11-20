Caída de menor en aro de fuego.Foto: Omar Hernández

Un alumno del Colegio Matel resultó lesionado al realizar una acrobacia con un aro de fuego durante el desfile por el aniversario de la Revolución Mexicana en Matehuala, San Luis Potosí.

De acuerdo con los primeros reportes, el menor intentó saltar a través del círculo en llamas, pero, presuntamente, resbaló con un líquido que estaba derramado sobre el pavimento.

Alumno cae sobre colchonetas durante acrobacia

Tras perder el equilibrio, el estudiante cayó junto con el aro encendido sobre unas colchonetas que habían sido colocadas previamente para amortiguar la maniobra. En redes sociales se compartió el momento exacto en el que el menor terminó cayendo con el aro de fuego.

Personas que presenciaban el desfile se acercaron para auxiliar al menor, mientras que docentes retiraron el objeto en llamas para evitar que el incidente tuviera mayores consecuencias.

Según los primeros informes, el niño presentó una crisis nerviosa después del accidente. También se ha señalado que no habría sufrido consecuencias de gravedad; sin embargo, esta información no ha sido confirmada mediante un reporte médico oficial.

No hay parte médico oficial sobre el estado del menor

Hasta el momento, ni las autoridades educativas ni los cuerpos de emergencia han emitido información oficial sobre las condiciones de salud del estudiante.

Tampoco se ha confirmado si sufrió quemaduras u otras lesiones durante la caída.

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