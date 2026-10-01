Alza de marea provoca afectaciones en Ahome; 82 personas permanecen en un albergue

Afectaciones en Ahome. Foto: Samuel Sánchez

La subida de la marea provocó afectaciones en cientos de viviendas de la comunidad pesquera El Colorado, en el municipio de Ahome, Sinaloa, donde 82 personas de 23 familias permanecen en un refugio temporal ante las condiciones que dejaron varios días de oleaje y niveles elevados del mar.

Afectaciones en Ahome por alza en la marea; hay 82 refugiados

El coordinador municipal de Protección Civil en Ahome, Mario Cosme Gallardo, informó que entre 250 y 300 viviendas presentan algún tipo de afectación, principalmente por acumulación de agua en calles, accesos y zonas cercanas a los domicilios. De este total, entre 40 y 50 casas resultaron con los mayores daños.

El agua ingresó a sectores de este asentamiento pesquero, ubicado muy cerca del litoral. En algunos puntos alcanzó aproximadamente entre 30 y 40 centímetros, dejando encharcamientos, basura y condiciones que obligaron a evacuar preventivamente a parte de la población.

El refugio temporal fue habilitado desde el pasado 29 de septiembre y continúa en funcionamiento. En el operativo participan Protección Civil municipal y estatal, además de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, autoridades de Salud y personal del DIF.

Con el descenso de la marea, las autoridades retomarán las labores de limpieza para retirar residuos acumulados en callejones y accesos a las viviendas. También se distribuirá cal en las zonas donde permaneció agua estancada, como medida preventiva ante posibles riesgos sanitarios.

Evaluarán condiciones en Ahome para permitir que familias regresen a casa

Protección Civil realizará una nueva evaluación para determinar si existen condiciones para que las familias puedan regresar a sus casas. Mientras tanto, también se analiza la posible reubicación de habitantes que viven en áreas particularmente expuestas por su cercanía con el mar.

La Secretaría de Bienestar y el DIF realizan, además, un levantamiento de las afectaciones para determinar los apoyos que podrían recibir las familias que tuvieron pérdidas en sus viviendas y pertenencias.

De acuerdo con Protección Civil de Ahome, la emergencia fue originada directamente por varios días consecutivos de mareas elevadas combinadas con fuerte actividad del oleaje en el Pacífico.

Autoridades esperan que, tras concluir el periodo de mayor elevación de la marea, el agua continúe descendiendo durante las próximas horas. Sin embargo, el regreso de las familias dependerá de la revisión de cada zona y de que sus viviendas cuenten nuevamente con condiciones seguras.

Alcalde de Ahome realiza recorridos en zonas afectadas

El presidente municipal de Ahome, Antonio Menéndez De Llano Bermúdez, ha realizado recorridos por la comunidad de El Colorado y visitado el albergue habilitado para atender a las familias afectadas, acompañado por autoridades del Gobierno del Estado.

Durante estas acciones se han entregado diversos apoyos a los damnificados, mientras que en el refugio temporal se les proporciona alimentación, atención y un espacio donde permanecer y dormir mientras mejoran las condiciones en sus viviendas.

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