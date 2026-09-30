Continúan labores de limpieza tras Polo; presas de Sinaloa alcanzan 52.1% de almacenamiento  

Guasave y Navolato continúan con labores tras Polo. Foto: Samuel Sánchez

Las afectaciones provocadas por Polo continúan en comunidades costeras de Sinaloa, donde brigadas de emergencia mantienen trabajos de limpieza, extracción de agua y rehabilitación de caminos tras el ingreso del mar registrado durante los últimos días.

En Guasave y Navolato, autoridades municipales y estatales mantienen labores principalmente en campos pesqueros que registraron acumulaciones de agua debido al aumento del nivel del mar.

¿Cuántas familias resultaron afectadas en Guasave?

En Guasave, elementos de Protección Civil continúan utilizando equipos de bombeo para retirar el agua acumulada en distintas comunidades.

El director del Instituto Municipal de Protección Civil de Guasave, Macario Gaxiola Castro, informó que alrededor de 65 familias resultaron afectadas por el ingreso o filtración de agua en sus viviendas.

La comunidad con mayores afectaciones fue El Caracol, donde se reportaron aproximadamente 50 viviendas afectadas. También se registraron siete casas con daños en Buituzi y cinco en Boca del Río.

Aunque el nivel de la marea disminuyó, algunas zonas todavía presentan acumulaciones de agua. Por ello, continúan las labores con motobombas, además de trabajos de limpieza y rehabilitación de caminos.

Al menos una decena de familias reportó pérdidas en muebles, camas, ropa, refrigeradores, estufas y otros artículos domésticos.

Mantienen trabajos de limpieza en Navolato

En Navolato, las brigadas también permanecen en comunidades pesqueras afectadas por los encharcamientos provocados por el incremento del nivel del mar.

Las autoridades realizan trabajos para retirar el agua, limpiar vialidades y atender a las familias que registraron afectaciones por el paso de Polo.

En Guasave, una vez concluidas las labores de extracción de agua, también se contempla realizar fumigaciones para reducir posibles riesgos sanitarios relacionados con el agua estancada.

Lluvias de Polo elevan nivel de presas en Sinaloa

Las precipitaciones asociadas con Polo también tuvieron un efecto en las reservas hídricas de Sinaloa.

El director del Instituto Estatal de Protección Civil, Roy Navarrete Cuevas, informó que las lluvias permitieron elevar en más de un punto porcentual los niveles de las principales presas del estado.

Datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) muestran que el almacenamiento pasó de 7 mil 893.9 millones de metros cúbicos, equivalentes al 50.3%, el 25 de septiembre, a 8 mil 131.9 millones de metros cúbicos, es decir, 51.8%, el 28 de septiembre.

Para el 29 de septiembre, el almacenamiento alcanzó 8 mil 196 millones de metros cúbicos, equivalente al 52.1%.

En cuatro días, entre el 25 y el 29 de septiembre, las presas de Sinaloa incorporaron aproximadamente 302.1 millones de metros cúbicos de agua y aumentaron 1.8 puntos porcentuales en su nivel de almacenamiento.

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