Investigan triangulación de recursos. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó sobre un posible esquema de triangulación de recursos en el Gobierno de Sinaloa, en el que está involucrada una constructora que pertenece a familiares de un gobernador.

ASF detecta triangulación de recursos en el estado de Sinaloa

Durante la segunda entrega de informes individuales de la Auditoría de la Cuenta Pública 2025, Aureliano Hernández Palacios, titular de la ASF explicó ante la Cámara de Diputados que se detectaron esquemas de triangulación en los gobiernos de Nuevo León y Sinaloa, en ambos casos estarían involucrados los familiares de funcionarios públicos

“En Nuevo León y Sinaloa identificamos esquemas de triangulación, simulación de operaciones, así como la identificación de patrones para la transferencia de recursos públicos a través del pago de proveedores cuyo destino final estaría relacionado con cuentas bancarias a personas morales y físicas que mantienen vínculos familiares con servidores públicos”, expuso el funcionario.

Al término de la presentación se realizó una conferencia de prensa en la que se le preguntó al auditor si en el caso de Sinaloa está involucrado el exgobernador Rúben Rocha Moya, a lo que el funcionario sólo contestó que “es materia de nuestras investigaciones y estaremos presentando los resultados para no violentar nuestro proceso”.

“En el caso de Sinaloa y Nuevo León, efectivamente tenemos que resguardar la secrecía, del debido proceso. Sin embargo, lo que sí les podemos decir es que sí tenemos mapeado, por así decir, exactamente cómo se dan los movimientos del recurso público, cómo llegan los recursos públicos directamente a ciertos proveedores que prestan servicios a los estados”, explicó el funcionario.

ASF habla sobre posibles sanciones por esquema de triangulación en Sinaloa

Sobre el monto total al que asciende la triangulación de recursos en Sinaloa, Aureliano Hernández explicó que se siguen realizando los análisis para determinar el daño total al erario público

“¿Qué es lo que pasa? Los recursos se van transfiriendo con proporciones que se van quedando en el camino, por lo tanto, para poder determinar este posible daño al erario, estamos haciendo los cálculos correspondientes. Lo que ya tenemos es la conducta y sobre la conducta es que estamos actuando”.

Al titular de la ASF también fue cuestionado sobre si habrá sanciones legales contra los funcionarios involucrados en los esquemas de triangulación, a lo que respondió “estamos haciendo son las investigaciones correspondientes y ahí determinaremos; si hay una ilegalidad que corresponda a una falta grave, obviamente irá al Tribunal, como lo comentamos, y si es un tema penal iremos a la Fiscalía General de la República”.

¿Cómo funciona el esquema de triangulación en Sinaloa?

De acuerdo con el informé que presentó Aureliano Hernández ante los diputados, en el estado de Sinaloa se detectó que entes públicos estatales y municipales adjudicaron contratos de obra a una constructora constituida por dos hijos de “un funcionario del ejecutivo estatal”.

Uno de los hijos funge como accionista y administrador único, mientras que el segundo es apoderado legal. Las investigaciones de la ASF señalan que esta empresa concentra depósitos muy superiores a su obra pública y triangula entre cuentas propias.

Finalmente, la constructora traslada los recursos a los hijos del gobernador después de haber salido de la empresa y estos realizan un pago a un “exfuncionarIo de finanzas por pago de préstamo”.

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