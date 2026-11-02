Rafaguean Feria Ganadera de Culiacán a días del regreso del Palenque

Ataque en instalaciones de la Feria Ganadera. Foto: Corresponsal

Las instalaciones de la Feria Ganadera de Culiacán fueron rafagueadas a solo 10 días del regreso de los espectáculos al Palenque, después de 2 años de ausencia en medio de la violencia que enfrenta la capital sinaloense. El ataque provocó una movilización de corporaciones de seguridad.

Se registra en sede de la Feria Ganadera de Culiacán

El ataque fue reportado este lunes 2 de noviembre, cuando las autoridades recibieron una alerta sobre detonaciones de arma de fuego en el recinto ferial, ubicado al sur de la ciudad.

Elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal Preventiva acudieron al lugar y, durante una inspección, localizaron varios impactos de bala en el área de acceso al Palenque de Culiacán, donde se realizaron las diligencias correspondientes para recabar indicios sobre lo ocurrido.

El hecho cobra relevancia debido a que las instalaciones de la Feria Ganadera han sido utilizadas como campamento por elementos militares durante los últimos 2 años, como parte de los despliegues de seguridad implementados en Sinaloa.

Ante la proximidad de las actividades de la Feria Ganadera de Culiacán y los conciertos del palenque, se esperaba que los militares desocuparan el inmueble para permitir los trabajos de acondicionamiento y la realización de los eventos programados para noviembre.

¿Qué pasará con la Feria Ganadera de Culiacán?

La agresión ocurre a unas horas de que este lunes 2 de noviembre comenzó la venta de boletos para los espectáculos del Palenque de Culiacán 2026, cuya programación contempla presentaciones del 12 al 29 de noviembre.

Entre los artistas anunciados destacan Neton Vega, Banda MS, Los Tucanes de Tijuana, Marca Registrada, Pancho Barraza, El Coyote, Panter Bélico, Arley Pérez, El Mimoso y El Yaqui.

El regreso de los conciertos había sido anunciado por los organizadores como parte de los esfuerzos para recuperar los espectáculos musicales en Culiacán, luego de 2 años de ausencia en un contexto marcado por la inseguridad y las afectaciones económicas.

Durante la presentación de la cartelera, Álvaro Tirado, organizador del evento, informó que se contemplaba un operativo de seguridad con 4 filtros de revisión, desde los accesos a la Feria Ganadera hasta el interior del palenque, con participación prevista de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano.

Los responsables del evento también habían señalado que las instalaciones se encontraban en proceso de limpieza y acondicionamiento, precisamente porque durante aproximadamente 1 año y 8 meses habían sido utilizadas para el alojamiento de personal militar.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si el ataque tendrá alguna repercusión en la organización de la Feria Ganadera y los espectáculos musicales previstos para comenzar el próximo 12 de noviembre.

SSP confirma ataque en el Feria Ganadera; no hay personas lesionadas

Mediante un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa confirmó el ataque en las instalaciones de la Feria Ganadera de Culiacán. El reporte oficial menciona que no hubo personas lesionadas.

“Se mantiene un operativo activo para la localización de los responsables. De igual forma se dará inicio por parte de la autoridad competente a las investigaciones para determinar quienes cometieron estos hechos”, informaron las autoridades.

La #SSPSinaloa informa que, este lunes 2 de noviembre de 2026, se recibió el reporte de detonaciones de arma de fuego en inmediaciones de las instalaciones de la Feria Ganadera, hecho en el que no se registraron lesionados, y que fue rápidamente atendido por el Grupo… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) November 2, 2026

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