Mapa del tráfico de droga hacia Michoacán: ¿por qué zonas ingresaban los cargamentos, según la Semar?

Marina detecta red de tráfico de droga en Michoacán. Foto: Cuartoscuro.

Autoridades de seguridad federal informaron que lograron identificar una red de tráfico de droga que llega al estado de Michoacán desde diferentes puntos en Centro y Sudamérica. Por esta razón, a través de un mapa, mostraron las rutas que utilizan los criminales y los puntos específicos a donde llegan las sustancias ilícitas.

Detectan red de tráfico de droga hacia Michoacán

La Secretaría de Marina (Semar) compartió recientemente un mapa con el cual se muestra una red de tráfico de droga que llega a Michoacán y que identificaron tras la detención de tres presuntos líderes criminales de una célula delictiva.

#MarinaInforma



La #InteligenciaNaval permite identificar, interrumpir y debilitar las redes que hacen posible el tráfico internacional marítimo de drogas.



Como resultado de estas acciones y de la coordinación interinstitucional, durante la presente administración hemos… pic.twitter.com/6Ld6zPB15Z — SEMAR México (@SEMAR_mx) November 2, 2026

Sobre los arrestos de estas personas, señalaron que se trataron de acciones encaminadas a debilitar a las organizaciones que utilizan el Pacífico mexicano para el tráfico de cocaína, desde sus puntos logísticos hasta sus mecanismos de traslado y distribución.

Y agregaron que el combate al narcotráfico marítimo no solo requiere impedir el traslado de cargamentos ilícitos, sino también identificar y desarticular las estructuras criminales que controlan las rutas, coordinan su logística y facilitan el ingreso y distribución de estupefacientes en territorio nacional e internacional.

¿Cuáles son las rutas de esta red de tráfico de droga?

La Marina Nacional indica que la célula delictiva a la que pertenecían los líderes criminales detenidos, presuntamente controlaba rutas marinas en la franja costera comprendida entre Faro de Bucerías y Huahua, en el municipio de Aquila, Michoacán.

Es en estos puntos donde señalan que se daba el ingreso de cargamentos de droga procedentes de Centro y Sudamérica, los cuales después eran trasladados a otras partes del país.

Han asegurado hasta 97.5 toneladas de cocaína en el Pacífico mexicano

Autoridades federales destacan que durante la actual administración, las operaciones navales en el Pacífico mexicano han permitido asegurar hasta 97.5 toneladas de cocaína, las cuales equivalen a aproximadamente 136 millones de dosis y a una afectación económica de unos 25 mil millones de pesos a las estructuras del crimen organizado.

“Estos resultados ponen de manifiesto la importancia de mantener operaciones permanentes de vigilancia, inteligencia y coordinación interinstitucional en los espacios marítimos nacionales, a fin de identificar, interrumpir y desarticular las redes criminales que buscan aprovechar las rutas marítimas para el tráfico internacional de estupefacientes“, indica por último la Secretaría de Marina.

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