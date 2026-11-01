Detienen a hombre por decorar camioneta con cuerpo embolsado por Halloween, en Sinaloa

Foto: Getty Images

Las autoridades detuvieron a un hombre por circular con una camioneta que llevaba un cuerpo embolsado como decoración de Halloween en Guasave, Sinaloa, una acción considerada como apología del delito.

El incidente ocurrió durante la noche del 31 de octubre en el malecón María del Rosario Espinoza. Cientos de personas se concentraron para disfrutar la festividad.

De acuerdo con primeros reportes, una familia decidió simular una escena del crimen en el cofre de la camioneta. Para eso, colocó un cuerpo cubierto con una bolsa negra, manchas de falsa sangre y huellas de manos ensangrentadas en el resto del vehículo. Dentro de la unidad viajaban cinco personas, entre ellas una niña menor de edad.

🚨 Policías intervienen a conductor de camioneta por presunta apología del delito durante Halloween en Guasave #Sinaloa



Así fue el momento en que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable revisaron una camioneta y retuvieron a su conductor durante… pic.twitter.com/4DPkG8dkRr — Contacto Revista (@ContactoRevist) November 1, 2026

La unidad fue intervenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable, quienes realizaban labores de vigilancia como parte del operativo en la zona.

Los oficiales de Guasave detuvieron al presunto encargado de la camioneta, al considerar que la decoración del cuerpo embolsado constituía una falta administrativa en Sinaloa, relacionada con apología del delito. De igual forma, aseguraron temporalmente el vehículo para continuar con el proceso legal correspondiente.

En redes sociales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana advirtió que no permitirían disfraces ni decoraciones que hicieran apología al delito, en un contexto de inseguridad por la pugna entre los “Chapitos” y la “Mayiza” en dicha entidad.

¿Qué es la apología del delito y cómo se castiga en Sinaloa?

El Código Penal de Sinaloa tipifica a la apología del delito dentro del capítulo denominado “Provocación para cometer un delito y apología de éste o de algún vicio”.

Distingue dos tipos de conductas:

Provocar públicamente a cometer un delito

Realizar una conducta que alabe, defienda o justifique algún delito

El artículo 254 no establece una lista de expresiones o actos que automáticamente constituyan dicho delito.

De igual forma, existe una sanción de tres meses a dos años de prisión y de 10 a 40 días de multa, en tanto el delito al que hace referencia no llegue a ejecutarse.

No obstante, los ayuntamientos pueden aplicar este delito como una falta administrativa, dependiendo de su gravedad, lo que reduce significativamente la sanción.

En Guasave, las faltas administrativas se castigan con:

Amonestación

Multa (dependiendo del tipo de falta)

Arresto de hasta 36 horas, conmutables con trabajo comunitario

Medidas para mejorar la convivencia cotidiana

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