Suman 18 bajas del INE de Taddei y analizan más renuncias en “columna vertebral” electoral

Sede del INE. Foto: Cuartoscuro

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) formalizará las salidas de más funcionarios ligados a la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei y analizará solicitar la renuncia de otros colaboradores cercanos que fueron nombrados por la sonorense.

Hasta ahora, al menos 18 funcionarios nombrados durante la gestión de Taddei Zavala han causado baja, ya sea a solicitud del Consejo General o de forma voluntaria.

Desmantelan INE de Taddei

Este fin de semana, fuentes al interior del árbitro electoral informaron que tres funcionarios presentaron su renuncia a solicitud del Consejo General, encabezado por Blanca Cruz.

Se trata de:

Juan Manuel Vázquez , exdirector Jurídico

, exdirector Jurídico Pablo Chirinos , exdirector de Vinculación con Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE)

, exdirector de Vinculación con Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) Sergio Uzeta, excoordinador de Comunicación Social

La semana pasada, una vez formalizada la separación de Guadalupe Taddei, el Consejo General solicitó la renuncia inmediata de otros tres directivos vinculados con el contratista Alfredo Hernández:

José Alberto Pérez , director de Servicios de Informática

, director de Servicios de Informática Iliana Araceli Hernández , directora de Igualdad de Género

, directora de Igualdad de Género Mario Burciaga, director de Recursos Materiales

Unas horas después, 12 integrantes de la Oficina de la presidencia, entre ellos Carlos Daniel Luna Rosas, presentaron sus renuncias voluntarias.

La Coordinación Nacional de Comunicación Social del INE explicó que las salidas se formalizarán la tarde de este 3 de noviembre, luego de una reunión de consejerías que se realizará a puerta cerrada.

La presidenta provisional, Blanca Cruz, explicó que todas las renuncias pasarán por un proceso de revisión por parte del Órgano Interno de Control, para descartar posibles conflictos.

En dichas áreas se nombrará a encargados de despacho, que serán designados por consenso del Consejo General.

Más funcionarios de Taddei en la mira

Fuentes del INE detallaron a UnoTV que hay más funcionarios cuyos perfiles son revisados por el Consejo General y que podrían causar baja en los próximos días.

Dos de ellos son Elsa Sánchez y Juan Antonio Sabido, directores de Profesionalización y Capacitación, respectivamente, de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN).

La DESPEN ha sido calificada por el actual Consejo General como la “columna vertebral” en la organización de las elecciones de 2027, por lo que cobra relevancia la posible separación de funcionarios ligados a Taddei Zavala.

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