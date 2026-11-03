Choque de helicópteros cerca del Everest deja un turista muerto y tres heridos; video capta el momento

Colisión de helicópteros en el Everest. Foto: Reuters

La colisión de dos helicópteros durante las maniobras de aterrizaje en un helipuerto de Pheriche, cerca del monte Everest, en Nepal, dejó como saldo una persona muerta y tres lesionadas. Las autoridades informaron que la víctima mortal era un turista de nacionalidad india y que iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente.

Una cámara fija captó el momento exacto del choque. En las imágenes se observa cómo las aeronaves colisionan cuando intentan aterrizar ante la mirada de decenas de personas que se encontraban en el lugar.

🇳🇵 | En Pheriche, región del Everest en Nepal, dos helicópteros chocaron al aterrizar; un pasajero extranjero murió y otra persona resultó herida. pic.twitter.com/A2BeDWitY8 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 3, 2026

De acuerdo con la Autoridad de Aviación Civil de Nepal (CAAN), el choque ocurrió alrededor de las 8:10 horas, tiempo local, en un helipuerto ubicado a aproximadamente 4 mil 400 metros sobre el nivel del mar, utilizado por turistas que visitan la región del Everest.

La persona fallecida fue identificada como Vasant Kumar Balaramaramadu, de nacionalidad india. Entre los lesionados se encuentra un ciudadano neozelandés identificado como Shailesh Krishna Patel.

¿Quiénes resultaron heridos tras el choque de helicópteros en Nepal?

La autoridad aeronáutica informó que dos personas fueron trasladadas a un hospital de Katmandú, capital de Nepal, para recibir atención médica.

Sin embargo, en su reporte también confirmó que entre los lesionados se encuentran dos pilotos, cuyas identidades no habían sido dadas a conocer hasta el momento del comunicado.

La CAAN expresó sus condolencias a los familiares del turista fallecido y deseó una pronta recuperación a las personas heridas.

Hasta ahora, las autoridades no han proporcionado información adicional sobre el estado de salud del segundo piloto ni sobre las circunstancias que provocaron la colisión de las aeronaves.

Nepal inicia investigación por accidente de helicópteros cerca del Everest

Tras el accidente, la Autoridad de Aviación Civil de Nepal anunció el inicio de una investigación para esclarecer lo ocurrido en el helipuerto de Pheriche.

El organismo indicó que las medidas correspondientes se determinarán a partir de los hechos, el análisis y las conclusiones que se obtengan durante las indagatorias.

Asimismo, señaló que las acciones correctivas se adoptarán conforme a la legislación vigente.

El accidente ocurrió en una zona utilizada por turistas que viajan a la región del Everest, uno de los principales destinos para quienes llevan a cabo actividades de montañismo y recorridos por el Himalaya.

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