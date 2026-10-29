Buscan a Norma Verónica y Víctor Alonso tras presunto “levantón” en restaurante de Culiacán

Norma Verónica y Víctor Alonso. Foto: Especial

La desaparición de una mujer de 38 años en Culiacán, Sinaloa, provocó la activación del Protocolo Alba por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), mientras familiares también buscan a un hombre con quien presuntamente se encontraba al momento de los hechos.

La mujer fue identificada como Norma Verónica Manjarrez Sarabia, de quien se desconoce su paradero desde el martes 27 de octubre.

Su desaparición ocurre en medio de versiones que apuntan a una presunta privación de la libertad cometida por sujetos armados en un restaurante de sushi del sector Colinas del Rey, en la capital sinaloense.

De acuerdo con información que ha trascendido, un grupo de hombres armados habría ingresado al establecimiento denominado Levoy Sushi, alrededor de las 21:00 horas, para llevarse por la fuerza a una mujer y a un hombre, identificado como Víctor Alonso Lizárraga Castro.

También circularon versiones de que los responsables habrían despojado de sus pertenencias a algunos comensales antes de retirarse del lugar. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente.

Levoy Sushi niega que los hechos ocurrieran en sus instalaciones

Ante la información difundida, el establecimiento Levoy Sushi publicó un comunicado en el que negó que los hechos señalados ocurrieran dentro del negocio.

“Con respeto y responsabilidad, hacemos constar que los hechos referidos no ocurrieron en nuestras instalaciones”, señaló el restaurante.

El establecimiento también lamentó la situación y explicó que la aclaración tiene como objetivo evitar confusiones sobre lo sucedido.

¿Qué establece la ficha del Protocolo Alba de Norma Verónica?

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió la ficha del Protocolo Alba con número PASIN/105/2026, fechada el 28 de octubre.

En el documento oficial se establece que Norma Verónica fue vista por última vez el 27 de octubre de 2026, en un domicilio ubicado en la colonia Colinas del Rey, en Culiacán.

La ficha describe a Norma Verónica como una mujer de 1.70 metros de estatura, complexión delgada, tez morena clara, cabello negro, largo y ondulado, y ojos grandes de color café oscuro.

Como señas particulares presenta una cicatriz debajo de los pechos, un tatuaje en las costillas del lado izquierdo y otro en la clavícula izquierda con las figuras de un corazón y un avión.

Al momento de su desaparición vestía body negro, pantalón negro y zapatillas moradas.

También buscan a Víctor Alonso Lizárraga Castro

Por su parte, familiares de Víctor Alonso Lizárraga Castro también han difundido su fotografía en redes sociales, solicitando apoyo para localizarlo. Según la información que ha circulado, el hombre vestía ropa negra.

La Fiscalía advierte en la ficha de Norma Verónica que su integridad podría encontrarse en riesgo, ante la posibilidad de que sea víctima de un delito.

La Fiscalía de Sinaloa solicita que cualquier información que contribuya a localizar a Norma Verónica sea proporcionada a los teléfonos 800 890 90 92 y (667) 715 55 88.

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