Noticias de hoy 29 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas
Entérate de las principales noticias nacionales e internacionales de este jueves.
Noticias de hoy 29 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano falleció a los 93 años; fue un político mexicano de izquierda, fundador del PRD y tres veces candidato a la Presidencia de México.
El Plan DN-III-E cumple 60 años de operaciones en México, con lo cual, el Ejército ha participado en rescates, evacuaciones y entrega de ayuda a comunidades afectadas por sismos, huracanes e inundaciones.
La Fiscalía General de Michoacán detuvo a Rosa Alejandra “N”, secretaria de Bienestar del Ayuntamiento de Uruapan, por probable encubrimiento en el asesinato de Carlos Manzo.
Tres personas murieron y otras cinco resultaron heridas por el derrumbe de una columna rocosa en Göreme, una localidad de Capadocia, en Turquía, reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Belinda se disfrazó de Alien para el Beliween, la fiesta anual que la cantante prepara por el Halloween. El encuentro tuvo invitados de lujo como Victoria Justice.
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