Puente de Día de Muertos con lluvias y bajas temperaturas: así afectará el frente frío 4 a México

| 12:18 | Eduardo Ramírez Mendoza | UnoTV

Estados del norte serán los afectados por el ingreso de un nuevo frente frío.
Lluvia y bajas temperaturas por frente frío 4. Foto: Cuartoscuro.

El frente frío número 4 se aproximará e ingresará a México este fin de semana, en pleno puente de Día de Muertos, con un pronóstico de descenso de temperatura, rachas de viento y lluvias fuertes a muy fuertes, principalmente en el noroeste del país, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El sistema frontal comenzará a acercarse al territorio nacional el sábado 31 de octubre y continuará su ingreso durante el domingo 1 de noviembre. Para esos días se esperan precipitaciones de distinta intensidad en varias entidades, mientras que las temperaturas mínimas podrían llegar de -5 a 0 grados en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Frente frío 4 llegará este fin de semana a México

De acuerdo con el pronóstico del SMN, durante el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, un nuevo frente frío se aproximará e ingresará al noroeste de México. El sistema se asociará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, así como con la corriente en chorro subtropical.

Esta interacción favorecerá un descenso de temperatura, rachas de viento y lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste del país. Los efectos del sistema se presentarán durante el fin de semana, cuando también se prevén precipitaciones en estados del norte, occidente, centro y sureste por las condiciones meteorológicas pronosticadas.

El pronóstico contempla que las lluvias aumenten de intensidad el domingo en Baja California y Sonora, donde se esperan acumulaciones de entre 50 y 75 milímetros. También se prevén precipitaciones fuertes en algunas zonas de Baja California Sur y Chihuahua.

Frente frío 4 provocará lluvias y bajas temperaturas en varios estados

El frente frío 4 coincidirá con el puente de Día de Muertos y su aproximación estará acompañada de lluvias y bajas temperaturas en distintas regiones de México. 

Para el sábado se esperan precipitaciones fuertes en zonas de Baja California y Sonora, mientras que el domingo se pronostican lluvias muy fuertes en ambas entidades.

El SMN también prevé temperaturas mínimas de hasta -5 grados en regiones serranas del norte del país. Estos son los efectos previstos para el fin de semana:

Sábado 31 de octubre: lluvias y frío

Para el sábado, el pronóstico contempla las siguientes precipitaciones:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

  • Baja California, en el norte y centro
  • Sonora, en el noroeste.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • Estado de México
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Veracruz
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

En cuanto a las temperaturas mínimas previstas durante la madrugada del domingo, el SMN señala:

  • De -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
  • De 0 a 5 °C: zonas serranas de Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Foto: SMN.

Domingo 1 de noviembre: lluvias fuertes a muy fuertes

Para el domingo, las precipitaciones aumentarán de intensidad en el noroeste de México. El pronóstico del SMN establece los siguientes rangos:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

  • Baja California
  • Sonora, en el noroeste y norte

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

  • Baja California Sur, en el norte
  • Chihuahua, en el noroeste

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Estado de México
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Veracruz
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Respecto a las temperaturas mínimas previstas durante la madrugada del lunes, se esperan las siguientes condiciones:

  • De -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
  • De 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Foto: SMN.

El frente frío 4 marcará las condiciones meteorológicas del fin de semana en el noroeste del país, con lluvias de mayor intensidad previstas para el domingo y temperaturas mínimas bajo cero en zonas serranas de tres estados.

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