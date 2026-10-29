Puente de Día de Muertos con lluvias y bajas temperaturas: así afectará el frente frío 4 a México
Estados del norte serán los afectados por el ingreso de un nuevo frente frío.
El frente frío número 4 se aproximará e ingresará a México este fin de semana, en pleno puente de Día de Muertos, con un pronóstico de descenso de temperatura, rachas de viento y lluvias fuertes a muy fuertes, principalmente en el noroeste del país, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El sistema frontal comenzará a acercarse al territorio nacional el sábado 31 de octubre y continuará su ingreso durante el domingo 1 de noviembre. Para esos días se esperan precipitaciones de distinta intensidad en varias entidades, mientras que las temperaturas mínimas podrían llegar de -5 a 0 grados en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
Frente frío 4 llegará este fin de semana a México
De acuerdo con el pronóstico del SMN, durante el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, un nuevo frente frío se aproximará e ingresará al noroeste de México. El sistema se asociará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, así como con la corriente en chorro subtropical.
Esta interacción favorecerá un descenso de temperatura, rachas de viento y lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste del país. Los efectos del sistema se presentarán durante el fin de semana, cuando también se prevén precipitaciones en estados del norte, occidente, centro y sureste por las condiciones meteorológicas pronosticadas.
El pronóstico contempla que las lluvias aumenten de intensidad el domingo en Baja California y Sonora, donde se esperan acumulaciones de entre 50 y 75 milímetros. También se prevén precipitaciones fuertes en algunas zonas de Baja California Sur y Chihuahua.
Frente frío 4 provocará lluvias y bajas temperaturas en varios estados
El frente frío 4 coincidirá con el puente de Día de Muertos y su aproximación estará acompañada de lluvias y bajas temperaturas en distintas regiones de México.
Para el sábado se esperan precipitaciones fuertes en zonas de Baja California y Sonora, mientras que el domingo se pronostican lluvias muy fuertes en ambas entidades.
El SMN también prevé temperaturas mínimas de hasta -5 grados en regiones serranas del norte del país. Estos son los efectos previstos para el fin de semana:
Sábado 31 de octubre: lluvias y frío
Para el sábado, el pronóstico contempla las siguientes precipitaciones:
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Baja California, en el norte y centro
- Sonora, en el noroeste.
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Estado de México
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
En cuanto a las temperaturas mínimas previstas durante la madrugada del domingo, el SMN señala:
- De -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
- De 0 a 5 °C: zonas serranas de Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Domingo 1 de noviembre: lluvias fuertes a muy fuertes
Para el domingo, las precipitaciones aumentarán de intensidad en el noroeste de México. El pronóstico del SMN establece los siguientes rangos:
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Baja California
- Sonora, en el noroeste y norte
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Baja California Sur, en el norte
- Chihuahua, en el noroeste
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Estado de México
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Respecto a las temperaturas mínimas previstas durante la madrugada del lunes, se esperan las siguientes condiciones:
- De -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
- De 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
El frente frío 4 marcará las condiciones meteorológicas del fin de semana en el noroeste del país, con lluvias de mayor intensidad previstas para el domingo y temperaturas mínimas bajo cero en zonas serranas de tres estados.
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