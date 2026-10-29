Trabajadores del IMSS en Jalisco rechazan acusaciones de “robo hormiga” de medicamentos

Foto: Omar Hernández

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco rechazaron las acusaciones gubernamentales que atribuyen el desabasto de medicamentos al presunto “robo hormiga”, cometido por personal interno.

El conflicto escaló tras la difusión de señalamientos que responsabilizan al personal de la desaparición de fármacos en los almacenes y hospitales.

En respuesta, el personal de salud rechazó las acusaciones y defendió la labor del sector.

Trabajadores del IMSS rechazan acusaciones de robo de medicamentos

Crisolo González, enfermero del IMSS, defendió la labor del personal de salud y aseguró que su objetivo es garantizar la atención de los derechohabientes. Además, cuestionó que se señale a los trabajadores como responsables del robo de medicamentos.

“Realmente somos un gremio muy noble que lo único que deseamos es el bien por el usuario, por el derechohabiente y la realidad es que al mencionar al gremio de la salud como unos ladrones, creo que está prácticamente en un gran, gran error”, expresó.

Enfermeros señalan acumulación de medicamentos por directivos

Por su parte, Salvador Gómez, también enfermero, rechazó que los trabajadores del Seguro Social roben medicamentos y estableció una diferencia entre el presunto robo y la acumulación de material médico que, según afirmó, realizan directivos y delegados.

El trabajador sostuvo que en ocasiones se reporta la falta de insumos, pero posteriormente se distribuyen medicamentos, equipos y materiales que están próximos a caducar.

“Hay momentos donde dicen que no hay las cosas, pero cuando se les van a caducar, sacan material, equipo, medicamento para que nosotros lo repartamos a los derechohabientes de forma urgente, porque están para caducarse”, señaló.

Gómez también cuestionó la manera en que, desde su perspectiva, se administra el material médico en hospitales del IMSS. Aseguró que los insumos y equipos deben utilizarse para atender a la población y pidió que el personal cuente con los recursos necesarios para desempeñar su trabajo.

Plantones y movilizaciones de trabajadores del IMSS

La disputa mantiene un clima de tensión institucional, acompañado de plantones, marchas y movilizaciones en diversas sedes sindicales.

Entre las exigencias de los trabajadores se encuentra el abasto de los insumos médicos necesarios para atender a los derechohabientes, así como la destitución del líder sindical, Rafael Olivos.

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