Contaminación del Río Tula disminuyó 70%: Conagua

Un foco de cristal sin romper flotando entre la corriente, un suéter completo atascado en la orilla y plásticos flotando sobre aguas grises son parte del panorama habitual en el Río Tula, considerado históricamente el más contaminado de México.

En la zona conocida como El Chamizal, el olor fétido es penetrante. No es para menos: este cauce recibe cerca del 80% de las aguas residuales que se generan en el Valle de México, tanto de la Ciudad de México como del Estado de México.

Sin embargo, tras años de degradación ambiental, las autoridades reportan avances significativos en su rescate integral.

Conagua dice que se ha reducido la contaminación del Río Tula. Foto: Melina Ochoa.

¿Cómo están limpiando el río más contaminado del país?

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), los trabajos de saneamiento han comenzado a dar resultados medibles en la calidad del agua que atraviesa Hidalgo.

“Se ha disminuido ya la contaminación del río Tula en un 70%. Pasamos de tener un río que iba tratado en un 30% a un río que está al 70% tratado”, informó Jaime Vázquez Bracho, comisionado para el saneamiento del Río Tula en Hidalgo.

El funcionario explicó que la optimización en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Atotonilco ha sido una pieza fundamental para lograr esta reducción de contaminantes.

“En patógenos como la bacteria Escherichia coli, hemos reducido el 70% en el río, y también hemos bajado otros indicadores como toxicidad, grasas, aceites y la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO)”, detalló Vázquez Bracho.

Mapean 180 descargas irregulares y construyen infraestructura clave

El problema de la cuenca no solo proviene del Valle de México, sino también de las aguas negras que la propia zona urbana vierte sin control. Hasta la fecha, la Conagua ha identificado más de 180 descargas de drenaje doméstico que caen directamente al cauce sin previo tratamiento.

Para frenar esta contaminación local, las autoridades avanzan en la construcción de colectores sanitarios y obras hidráulicas de gran escala, como un nuevo cárcamo de bombeo.

“Estamos a 10 metros de profundidad, al lado del río Tula. Este es un cárcamo de bombeo que va a recibir el drenaje de toda la ciudad de Tula a través de una línea de conducción de 25 kilómetros, para después bombearla 10 kilómetros hacia arriba, hacia la planta de tratamiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”, explicó el comisionado.

Mano dura contra las descargas industriales: 50 mdp en multas

El sector industrial de la cuenca también ha sido sometido a revisión. Como parte de la estrategia de inspección:

Se han realizado 112 inspecciones a industrias a lo largo de la cuenca.

a lo largo de la cuenca. Cerca del 30% de las empresas fue sancionada por presentar algún tipo de incumplimiento ambiental .

. Se han recaudado alrededor de 50 millones de pesos en multas.

Las autoridades destacaron que estos fondos no se van a una caja general, sino que son conmutables, lo que significa que el dinero cobrado en multas se reinvierte directamente en acciones de mejora para la misma cuenca.

Obras de protección para evitar otra tragedia como la de 2021

Además de la calidad del agua, la seguridad de los habitantes en puntos críticos como El Chamizal y San Lorenzo es una prioridad para evitar emergencias por desbordamientos como la ocurrida en septiembre de 2021.

Actualmente, las obras de protección contra inundaciones se reportan concluidas al 100% en las zonas más vulnerables, apoyadas por 21 estaciones automáticas de monitoreo que miden en tiempo real los niveles del río para alertar sobre cualquier incremento de riesgo.

Meta al 2030: saneamiento y seguridad

El proyecto integral de intervención contempla una ruta de trabajo a mediano plazo para dejar una cuenca segura y con agua de calidad.

La Comisión Nacional del Agua prevé que para el año 2030 queden listas al 100% todas las intervenciones de infraestructura y seguridad hidráulica, garantizando no solo la protección contra inundaciones alrededor del Río Tula, sino también un nivel de calidad de agua significativamente superior.

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