Harfuch supervisa operativos de seguridad en Sinaloa; reforzarán policías y C4
Uno de los objetivos de la visita fue revisar el fortalecimiento de la Policía Estatal de Sinaloa y de la Policía Municipal de Culiacán.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se reunió en Culiacán, Sinaloa, con integrantes del Gabinete de Seguridad y la gobernadora, Graciela Domínguez Nava, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, para revisar la situación de seguridad en la entidad, revisar sus resultados y fortalecer las acciones contra los grupos generadores de violencia.
Durante la visita, el funcionario estuvo acompañado por el comandante de la Guardia Nacional, general Guillermo Briseño, para analizar los avances de la estrategia de seguridad y reforzar la coordinación entre autoridades federales y estatales.
Harfuch revisa operativos de seguridad y fortalecimiento policial en Sinaloa
Uno de los principales objetivos de la visita fue revisar el plan de fortalecimiento de la Policía Estatal de Sinaloa y de la Policía Municipal de Culiacán, con el fin de identificar las necesidades de ambas corporaciones.
De acuerdo con García Harfuch, la evaluación incluyó los siguientes aspectos:
- Personal: necesidades de elementos policiales
- Capacitación: preparación de los integrantes de las corporaciones
- Equipamiento y tecnología: recursos necesarios para las labores de seguridad
- Infraestructura: instalaciones y espacios operativos
- Inteligencia e investigación: capacidades para combatir la violencia
Estas revisiones forman parte de las acciones de coordinación entre el Gobierno federal y las autoridades locales.
Supervisan C4 y terreno para nuevo centro penitenciario
Como parte de la jornada, García Harfuch supervisó el funcionamiento del C4, así como las necesidades para fortalecer sus capacidades.
También se revisó el terreno destinado a la construcción de un nuevo centro penitenciario en Sinaloa.
El funcionario adelantó que, durante una próxima visita, se evaluará específicamente el plan de fortalecimiento de la Policía Municipal de Mazatlán.
Gabinete de Seguridad realizará evaluaciones diarias en Sinaloa
García Harfuch informó que, por instrucciones de Claudia Sheinbaum, el Gabinete de Seguridad mantendrá una supervisión permanente de las acciones implementadas en Sinaloa.
El seguimiento incluirá evaluaciones diarias de los avances, revisión de los operativos y ajustes a la estrategia de seguridad cuando sean necesarios.
Además, señaló que Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), será la encargada de dar seguimiento y supervisar los planes de fortalecimiento institucional.
El secretario reiteró que las autoridades federales mantendrán la coordinación con los gobiernos estatal y municipales para combatir la violencia y fortalecer las instituciones policiales.
“La paz en Sinaloa es una prioridad”, asegura Graciela Domínguez
La gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez, aseguró que la construcción de paz en Sinaloa “es una prioridad” que comparten con el Ejecutivo federal.
Domínguez Nava también compartió la reunión que sostuvo con García Harfuch, Marcela Figueroa Franco, Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y el General Guillermo Briseño Lobera, Comandante de la Guardia Nacional, con la finalidad de atender el tema de seguridad en la entidad.
En la misma red social, desde su cuenta, señaló que le están dando seguimiento al trabajo coordinado que mantienen entre el Gobierno estatal y federal. Asimismo, se comprometió a continuar trabajando para recuperar la tranquilidad de las familias de Sinaloa.
“Seguiremos trabajando con compromiso, responsabilidad y coordinación absoluta para avanzar en la recuperación de la tranquilidad para las familias sinaloenses y la construcción de paz en nuestro estado”, escribió.
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