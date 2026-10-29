Harfuch supervisa operativos de seguridad en Sinaloa; reforzarán policías y C4

El funcionario estuvo acompañado por la gobernadora. Foto: @OHarfuch

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se reunió en Culiacán, Sinaloa, con integrantes del Gabinete de Seguridad y la gobernadora, Graciela Domínguez Nava, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, para revisar la situación de seguridad en la entidad, revisar sus resultados y fortalecer las acciones contra los grupos generadores de violencia.

Durante la visita, el funcionario estuvo acompañado por el comandante de la Guardia Nacional, general Guillermo Briseño, para analizar los avances de la estrategia de seguridad y reforzar la coordinación entre autoridades federales y estatales.

Harfuch revisa operativos de seguridad y fortalecimiento policial en Sinaloa

Uno de los principales objetivos de la visita fue revisar el plan de fortalecimiento de la Policía Estatal de Sinaloa y de la Policía Municipal de Culiacán, con el fin de identificar las necesidades de ambas corporaciones.

De acuerdo con García Harfuch, la evaluación incluyó los siguientes aspectos:

Personal : necesidades de elementos policiales

: necesidades de elementos policiales Capacitación : preparación de los integrantes de las corporaciones

: preparación de los integrantes de las corporaciones Equipamiento y tecnología : recursos necesarios para las labores de seguridad

: recursos necesarios para las labores de seguridad Infraestructura : instalaciones y espacios operativos

: instalaciones y espacios operativos Inteligencia e investigación: capacidades para combatir la violencia

Estas revisiones forman parte de las acciones de coordinación entre el Gobierno federal y las autoridades locales.

Supervisan C4 y terreno para nuevo centro penitenciario

Como parte de la jornada, García Harfuch supervisó el funcionamiento del C4, así como las necesidades para fortalecer sus capacidades.

También se revisó el terreno destinado a la construcción de un nuevo centro penitenciario en Sinaloa.

El funcionario adelantó que, durante una próxima visita, se evaluará específicamente el plan de fortalecimiento de la Policía Municipal de Mazatlán.

Gabinete de Seguridad realizará evaluaciones diarias en Sinaloa

García Harfuch informó que, por instrucciones de Claudia Sheinbaum, el Gabinete de Seguridad mantendrá una supervisión permanente de las acciones implementadas en Sinaloa.

El seguimiento incluirá evaluaciones diarias de los avances, revisión de los operativos y ajustes a la estrategia de seguridad cuando sean necesarios.

Además, señaló que Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), será la encargada de dar seguimiento y supervisar los planes de fortalecimiento institucional.

El secretario reiteró que las autoridades federales mantendrán la coordinación con los gobiernos estatal y municipales para combatir la violencia y fortalecer las instituciones policiales.

Por instrucción de la Presidenta @Claudiashein, el titular de la @SSPCMexico, @OHarfuch, y titulares de las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad se reunieron hoy en Culiacán con la gobernadora @GracielaDguezN para revisar la situación de seguridad en el estado y… pic.twitter.com/acIOvPXjVX — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 28, 2026

“La paz en Sinaloa es una prioridad”, asegura Graciela Domínguez

La gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez, aseguró que la construcción de paz en Sinaloa “es una prioridad” que comparten con el Ejecutivo federal.

Domínguez Nava también compartió la reunión que sostuvo con García Harfuch, Marcela Figueroa Franco, Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y el General Guillermo Briseño Lobera, Comandante de la Guardia Nacional, con la finalidad de atender el tema de seguridad en la entidad.

En la misma red social, desde su cuenta, señaló que le están dando seguimiento al trabajo coordinado que mantienen entre el Gobierno estatal y federal. Asimismo, se comprometió a continuar trabajando para recuperar la tranquilidad de las familias de Sinaloa.

“Seguiremos trabajando con compromiso, responsabilidad y coordinación absoluta para avanzar en la recuperación de la tranquilidad para las familias sinaloenses y la construcción de paz en nuestro estado”, escribió.

La construcción de paz en Sinaloa es una prioridad que compartimos con la presidenta @Claudiashein.



Sostuvimos una reunión con @OHarfuch , secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; Marcela Figueroa Franco, Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y… pic.twitter.com/xHhj0I8Dsa — Graciela Domínguez Nava (@GracielaDguezN) October 28, 2026

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