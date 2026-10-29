Poza Rica, Veracruz, probará altavoces de alerta temprana: cuándo, a qué hora y todo lo que debes saber

Poza Rica probará sus altavoces de alerta. Foto: Cuartoscuro

El municipio de Poza Rica, Veracruz, realizará este viernes 30 de octubre de 2026 pruebas de funcionamiento de los altavoces del Sistema Regional de Alerta Temprana Multirriesgo Veracruz-Norte (SAT-VN).

El ejercicio se llevará a cabo de las 11:00 a las 12:00 horas en distintos puntos de la ciudad; los equipos emitirán sonidos de sirena y mensajes de voz para verificar que funcionen correctamente y que puedan escucharse en los sectores donde están instalados.

¿A qué hora sonarán las sirenas en Poza Rica?

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno municipal, las pruebas se realizarán en el siguiente horario:

Fecha: viernes 30 de octubre de 2026

viernes 30 de octubre de 2026 Horario: de 11:00 a 12:00 horas

de 11:00 a 12:00 horas Lugar: distintos puntos de Poza Rica, Veracruz

distintos puntos de Poza Rica, Veracruz Motivo: comprobar el funcionamiento de los altavoces del sistema de alerta temprana

Las autoridades precisaron que no se trata de una emergencia real, sino de un ejercicio técnico para revisar la operación de los dispositivos.

📢 ¡Atención, Álamo y PozaRica!



Este viernes 30 de octubre, de 11:00 a 12:00 h, realizaremos pruebas de funcionamiento de los altavoces del Sistema Regional de Alerta Temprana Multirriesgo Veracruz Norte (SAT-VN).



📣 ¡Comparte esta información! pic.twitter.com/iy43q5dpm7 — Secretaría de Protección Civil de Veracruz (@PCEstatalVer) October 29, 2026

¿Qué debes hacer si escuchas las sirenas?

Si este viernes escuchas las sirenas o los mensajes de voz entre las 11:00 y las 12:00 horas, toma en cuenta que forman parte de las pruebas programadas.

El Gobierno municipal pidió a la población mantener la calma y evitar alarmarse por la activación de los altavoces durante ese periodo.

La recomendación es mantenerse atenta a la información difundida por los canales oficiales y no compartir versiones sin confirmar sobre una posible emergencia.

¿Para qué sirven las pruebas del sistema de alerta temprana?

Las revisiones buscan verificar las condiciones de operación de los altavoces y detectar posibles fallas técnicas.

El sistema está diseñado para difundir información preventiva ante situaciones de riesgo en la zona norte de Veracruz.

Las autoridades reiteraron que la activación de los dispositivos durante el horario establecido corresponde únicamente a una prueba de funcionamiento.

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