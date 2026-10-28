Violencia en Sinaloa deja 12 muertos y 8 secuestrados; Harfuch se reúne con autoridades

En Culiacán, secuestraron a 8 personas. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Una jornada marcada por homicidios, ataques armados y privaciones de la libertad se registró momentos antes de la visita del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a Sinaloa, donde este miércoles 28 de octubre sostiene reuniones con autoridades estatales para abordar la situación de inseguridad.

De acuerdo con los reportes preliminares de la jornada del martes, la violencia dejó un saldo de 12 personas asesinadas en distintos puntos de la entidad, principalmente en Culiacán y Mazatlán. Entre los hechos de mayor impacto se encuentra la privación de la libertad de 8 personas durante la noche del martes en la capital sinaloense.

Jornada en Culiacán

En el fraccionamiento Villas del Real, un grupo armado que viajaba en, al menos 4, vehículos interceptó a 6 jóvenes y se los llevó por la fuerza. Uno de ellos fue identificado como Jesús Emilio, de 18 años.

Horas antes, sujetos armados irrumpieron en un restaurante de sushi del fraccionamiento Colinas del Rey, donde privaron de la libertad a una pareja. Los responsables también despojaron de sus pertenencias a varios clientes del establecimiento.

La violencia se extendió a diferentes colonias de Culiacán, donde fueron reportados homicidios en Chulavista, Infonavit Barrancos y otros sectores de la ciudad

En la colonia Tierra Blanca fue localizado el cuerpo de un hombre envuelto en plástico y una cobija. Posteriormente se confirmó que se trataba de Edwin Alexis, de 31 años, quien contaba con una ficha de búsqueda desde el pasado 24 de octubre.

Violencia en Mazatlán

Mientras tanto, en Mazatlán, un adolescente de 13 años fue asesinado durante una persecución a balazos en la colonia Constitución. En ese mismo ataque, una mujer resultó herida. En el puerto, también, fueron asesinados 2 hombres dentro de un taller mecánico del fraccionamiento Real del Valle, además de registrarse otros ataques contra civiles y viviendas.

A estos hechos se sumó el hallazgo de una cabeza humana dentro de una hielera abandonada en las inmediaciones del Palacio Municipal de Mazatlán

Arriba García Harfuch

En este escenario de violencia,Omar García Harfuch llegó la mañana del miércoles a Culiacán. Alrededor de las 7:00 horas ingresó a Palacio de Gobierno para sostener una reunión privada con la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava.

El encuentro concluyó aproximadamente a las 8:25 horas. Posteriormente, el funcionario federal se trasladó al Complejo Estatal de Seguridad Pública, donde se ubica el C4, para reunirse con mandos de seguridad encabezados por el secretario estatal, Sinuhé Téllez López.

Entre los asuntos de la agenda estatal se encuentra el proyecto para modernizar el sistema de videovigilancia mediante una posible transición del C4 a un C5, así como la construcción de un nuevo centro penitenciario en Culiacán, aunque no se ha confirmado si ambos temas fueron abordados durante las reuniones.

Cerca de las 10:00 de la mañana, García Harfuch abandonó las instalaciones del complejo de seguridad en un convoy de vehículos oficiales, sin que se informara públicamente sobre su siguiente destino.

Su visita también ocurre después de varios días de operativos federales por tierra y aire en el municipio de Guasave, donde un operador de una célula delictiva de la región murió durante un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina (Semar).

Hasta el momento, las autoridades no han informado los acuerdos alcanzados durante la visita del secretario federal ni si habrá modificaciones en los operativos para contener la violencia que continúa registrándose en Sinaloa.

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