Omar García Harfuch anuncia nuevo penal en Sinaloa y reforzamiento de “El Castillo” en Mazatlán

Harfuch dijo que el penal se construirá con recursos federales. Foto: Cuartoscuro

La mañana de este sábado el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que se construirá un nuevo centro penitenciario en Sinaloa con la infraestructura necesaria para contribuir a reducir la violencia en la entidad.

“El Gobierno de México construirá, con recursos federales, un nuevo centro penitenciario en Sinaloa, moderno, seguro… para fortalecer el control penitenciario y contribuir a reducir la violencia en el estado”, escribió en su cuenta de X.

El funcionario federal indicó que mientras se concreta el proyecto, el penal de Mazatlán (conocido como “El Castillo”) fue reforzado con elementos de la Guardia Nacional y personal del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social.

García Harfuch agradeció a la gobernadora de la entidad, Graciela Domínguez Nava, por “su disposición para aportar los terrenos necesarios para hacer realidad este proyecto”.

El anuncio se hizo luego de que se registraron dos riñas dentro de “El Castillo”, en menos de 24 horas, y que dejó como saldo 12 personas privadas de la libertad muertas y más de una decena de lesionados.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, el Gobierno de México construirá, con recursos federales, un nuevo centro penitenciario en Sinaloa, moderno, seguro y con la infraestructura necesaria para fortalecer el control penitenciario y contribuir a reducir la violencia en… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 10, 2026

¿Qué pasó en el penal de Mazatlán, conocido como “El Castillo”?

El penal de Mazatlán, conocido como “El Castillo”, registró dos riñas en su interior los días 8 y 9 de octubre y dejó como resultado 12 internos fallecidos y 16 heridos. Entre las víctimas se encontraba un niño de dos años que estaba de visita en el reclusorio.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que las fuerzas de seguridad intervinieron para controlar la situación y mantener la vigilancia. La Fiscalía General del Estado fue notificada para investigar los hechos y determinar las circunstancias del nuevo enfrentamiento.

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