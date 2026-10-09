Sinaloa anuncia nuevo penal y traslado de reos tras 12 muertos en cárcel de Mazatlán

Sinaloa anuncia nuevo penal tras riña que dejó 12 muertos. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de Sinaloa anunció la construcción de un nuevo centro penitenciario en Culiacán y gestiones para trasladar reos a otras cárceles del país, luego de dos riñas en el penal de El Castillo, en Mazatlán, que dejaron 12 personas muertas en menos de 48 horas, entre ellas un niño de 2 años.

La gobernadora interina Graciela Domínguez Nava informó que el proyecto se desarrollará en coordinación con el Gobierno federal, que cubrirá la inversión, mientras que el estado proporcionará el terreno.

Anuncian nuevo penal y traslados de reos

La gobernadora indicó que existen propuestas avanzadas de terrenos para construir el nuevo centro penitenciario, aunque todavía no se han definido el presupuesto ni la fecha de inicio de las obras.

Además, el Gobierno estatal continuará las gestiones ante la Fiscalía General de la República para solicitar el traslado de personas privadas de la libertad a otros centros penitenciarios, con el objetivo de reducir la concentración de internos en Culiacán y Mazatlán.

Dos riñas dejaron 12 personas muertas

El jueves 8 de octubre, un enfrentamiento en el penal de El Castillo dejó 10 personas muertas y 16 lesionadas, entre ellas un menor de 2 años.

Menos de 24 horas después, el viernes 9 de octubre, otra riña en uno de los módulos provocó la muerte de dos internos más.

Ante estos hechos, autoridades federales y estatales sostendrían una reunión urgente para revisar las condiciones de los penales y establecer nuevas medidas de seguridad para internos, trabajadores y familiares que acuden a las visitas.

Domínguez Nava también confirmó que mantiene comunicación con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para dar seguimiento a la situación penitenciaria en Sinaloa.

¿Qué se sabe del niño que murió en el penal de Mazatlán?

Domínguez Nava explicó que el menor de 2 años había ingresado al centro penitenciario para visitar a su padre, quien también resultó lesionado durante uno de los enfrentamientos, aunque sus heridas no fueron graves.

Sin embargo, la mandataria reconoció que todavía se desconoce en qué área del penal se encontraba el niño cuando comenzó la violencia y bajo qué circunstancias perdió la vida.

Señaló que corresponderá a la Fiscalía General del Estado y a las autoridades de seguridad esclarecer los hechos.

La Subsecretaría de Derechos Humanos y Atención a Víctimas ya estableció contacto con los familiares del menor para ofrecerles acompañamiento institucional y conocer sus necesidades de apoyo.

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