Tras dos años de violencia en Sinaloa, niñas, niños y adolescentes han tenido que aprender a protegerse de los disparos cerca de sus escuelas. La inseguridad también limita actividades cotidianas como salir a caminar o ir a clases con tranquilidad, explicó en entrevista para “A las nueve en uno”, Juan Martín Pérez García, psicólogo y coordinador de Tejiendo Redes de la Infancia en América Latina.

El psicólogo señaló que la desaparición o el asesinato de las personas encargadas de su cuidado obliga a reorganizar la vida familiar y afecta tanto la salud mental de los menores como su manera de ver el futuro. Además, explicó que el estigma que enfrentan las familias de las víctimas puede reducir el apoyo que reciben. Durante la entrevista se citaron cifras de la Secretaría de las Mujeres de Sinaloa, que documentó 372 casos de orfandad por violencia contra las mujeres, 172 de ellos en Culiacán.

Pérez García advirtió que el reclutamiento forzado es otro de los riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes. Explicó que algunos reciben amenazas contra ellos o sus familias y que otros son utilizados por grupos criminales sin darse cuenta. Para protegerlos, planteó que los municipios y el Gobierno estatal coordinen sus servicios con las redes comunitarias y fortalezcan el apoyo de familiares como tías, abuelas y hermanas.

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