Martha Reyes, directora de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Sinaloa, declaró en entrevista para el programa “A las Nueve en Uno” que se necesita un cambio en la estrategia para combatir la crisis económica originada por la violencia en el estado.

La directora de la Coparmex le pidió al Gobierno Federal que mande más funcionarios de alto nivel a Sinaloa, ya que no basta con la presencia de Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

“Necesitamos aquí a un secretario de Economía, a un secretario de Hacienda, a un secretario de Agricultura que se sienten aquí y no en un escritorio en México como diciendo, pues de aquí arregló las cosas. No, que vengan aquí a brincar los muertos, que vengan a esquivar las balas, que vengan a oler la pólvora que hay todos los días”, declaró Martha Reyes.

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