Violencia en Sinaloa. Foto: Corresponsal

Pese a la visita del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y del gabinete de Seguridad federal a Culiacán, la violencia continúa en Sinaloa, donde durante las últimas horas se registraron al menos 11 asesinatos, ataques armados y un enfrentamiento que generó temor entre los habitantes del municipio de Concordia.

La jornada violenta de este martes 24 de noviembre se extendió por cuatro municipios de la entidad, siendo Mazatlán el que concentró el mayor número de víctimas mortales, con al menos seis homicidios.

Enfrentamiento armado provoca temor en Concordia

Durante la noche, un enfrentamiento armado en la cabecera municipal de Concordia dejó un saldo preliminar de dos personas sin vida.

Las detonaciones de armas de fuego se escucharon en distintos sectores de la localidad, lo que provocó que habitantes se resguardaran en sus domicilios, mientras corporaciones de seguridad desplegaron un operativo.

Hasta el momento, se desconoce si los hechos derivaron de una confrontación entre grupos criminales o de alguna intervención de las fuerzas de seguridad.

Mazatlán concentra la violencia

En Mazatlán, la jornada estuvo marcada por homicidios en establecimientos comerciales, zonas habitacionales y espacios públicos.

Entre las víctimas se encuentra un trabajador de una marisquería ubicada sobre la avenida Rafael Buelna, en las inmediaciones de la zona turística del puerto, así como un adulto mayor asesinado en la colonia Francisco Villa.

También fue localizado un cuerpo decapitado en el sector Hacienda del Seminario, mientras que otros homicidios se registraron en los fraccionamientos Pradera Dorada y Prados del Sol, así como en la colonia Libertad de Expresión.

En la colonia Jacarandas se reportaron otros dos ataques armados, uno contra un adolescente de 17 años y otro contra una joven que se encontraba en las inmediaciones de una farmacia.

Asesinatos en Culiacán y Guasave

En la capital sinaloense, una persona fue encontrada asesinada y envuelta en una alfombra sobre la calzada José Limón, mientras que otro hombre fue privado de la vida en el exterior de un supermercado del sector Tres Ríos.

Además, un hombre de 50 años resultó herido de bala dentro de una frutería ubicada al norte de Culiacán.

En tanto, en la sindicatura de San Rafael, municipio de Guasave, un hombre de 44 años fue asesinado a balazos.

Esta nueva jornada de violencia ocurrió el mismo día en que Omar García Harfuch encabezó en Culiacán actividades relacionadas con el fortalecimiento de la seguridad pública, y a cinco días del operativo federal que permitió la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, en el norte de Sinaloa.

A pesar del despliegue de fuerzas federales y del reforzamiento de la estrategia de seguridad, los homicidios y enfrentamientos armados continúan registrándose en diferentes regiones de la entidad.

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