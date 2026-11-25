También hay denuncias en su contra en Filipinas. Foto: Reuters

Thomas Markle, padre de Meghan Markle, la esposa del príncipe Harry, fue acusado este martes por un gran jurado de California, en Estados Unidos, por dos cargos de posesión de pornografía infantil.

El hombre, de 82 años, permanece bajo custodia en Florida y se prevé que comparezca ante un Tribunal federal de Los Ángeles en las próximas semanas.

Bill Essayli, abogado y político republicano estadounidense que figura como primer fiscal adjunto para el Distrito Central de California, señaló en su cuenta de X que enfrenta una pena máxima legal de 20 años de prisión federal por cada cargo, si es declarado culpable.

A federal grand jury in Los Angeles today indicted Thomas Wayne Markle, 82, of Lakeland, Florida, on two counts of possession of child pornography. Markle, in federal custody in Florida, faces a statutory maximum of 20 years in federal prison on each count if convicted.… pic.twitter.com/JRwRmG0E9E — F.A. United States Attorney Bill Essayli (@USAttyEssayli) November 24, 2026

¿Qué se sabe de la acusación en contra del padre de Meghan Markle?

La acusación sostiene que Markle tenía negativos de 35 mm con imágenes de abuso sexual infantil, y que, al menos, una de ellas involucraba a niños menores de 12 de años.

Los documentos judiciales alegan que tenía fotografías ilegales tanto en Filipinas, donde vivió anteriormente, como en dos depósitos de almacenamiento alquilados en Los Ángeles.

Los fiscales afirman que agentes del FBI incautaron decenas de imágenes en diapositivas, negativos fotográficos y libros, entre ellas dos que parecen mostrar a Thomas Markle con menores desnudos o en diversos estados de desnudez.

Thomas Markle fue sometido a un examen psiquiátrico

Un juez de Florida ordenó este mes que el acusado se sometiera a un examen psiquiátrico tras determinar que existían “motivos razonables para creer” que padecía una condición “que lo volvía mentalmente incompetente hasta el punto de no poder comprender la naturaleza y las consecuencias del proceso iniciado en su contra ni colaborar adecuadamente en su defensa”.

Tras este examen psiquiátrico, se consideró que el padre de Megan Markle estaba en condiciones de afrontar el juicio.

Filipinas evalúa denuncias contra Thomas Markle

Por su parte, las autoridades filipinas presentaron denuncias penales contra Thomas Markle la semana pasada en la ciudad de Cebú, donde se afirma que vivió durante más de un año, indicó el fiscal regional, Graeme Elmido.

La policía recomendó que Markle fuera acusado de dos cargos de distribución de material de abuso sexual infantil y un cargo de posesión con ese tipo de material conforme a la legislación filipina.

“Las denuncias serán sometidas a una evaluación preliminar”, dijo Elmido. “Si las pruebas lo justifican (…) entonces se enviará al señor Markle una citación para una investigación preliminar ordinaria, a fin de que responda a los cargos“, apuntó.

Hijo de Thomas Markle descubrió pruebas de abuso

Sus problemas legales comenzaron en octubre, cuando el medio, The Sun, informó que su hijo, Thomas Markle Jr., había descubierto imágenes de abuso sexual infantil mientras revisaba cajas encontradas en la antigua casa de su padre en Filipinas.

Markle había estado viviendo en Cebú hasta que, según los informes, regresó a Estados Unidos a principios de este año.

Meghan Markle, angustiada por las acusaciones contra su padre

Meghan Markle dijo el mes pasado que estaba “profundamente angustiada” por las acusaciones de que su padre poseía imágenes de abuso sexual infantil.

Dijo que había bloqueado el contacto entre él y sus hijos debido a anteriores acusaciones “preocupantes y perturbadoras”.

Harry, el segundo hijo del rey Charles III y distanciado hermano del heredero al trono, el príncipe William, se casó con Meghan, una exactriz estadounidense, en el Castillo de Windsor en mayo de 2018.

La pareja renunció a sus funciones reales en 2020 y se mudó a Estados Unidos, pero en agosto hizo un regreso inesperado junto a sus dos hijos para vivir en Reino Unido.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.