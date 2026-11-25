El Niño deja seis muertos en Brasil. Foto: AFP / Ilustrativa

Las fuertes lluvias asociadas al fenómeno de El Niño han dejado seis personas muertas en el sur de Brasil durante esta semana, además de inundaciones que obligaron a cientos de habitantes a abandonar sus viviendas en distintos municipios del estado de Paraná.

De acuerdo con información del cuerpo de bomberos de Paraná, las precipitaciones han provocado emergencias en varias localidades, donde equipos de rescate realizan recorridos en embarcaciones para auxiliar a las personas que quedaron atrapadas por el aumento del nivel del agua.

Lluvias dejan seis muertos en Brasil

Las primeras víctimas fueron una pareja de adultos mayores que murió ahogada el lunes dentro de su vivienda, ubicada cerca de Curitiba, capital del estado de Paraná.

Según el reporte de los bomberos, ambos fueron sorprendidos por el rápido incremento del agua, que alcanzó aproximadamente 1.6 metros de altura en el inmueble.

Entre el martes y la madrugada de este miércoles se registraron otras cuatro muertes en los municipios de Verê, Nova Esperança do Sudoeste y Mato Rico. Entre las víctimas también se encuentran dos adultos mayores.

Las inundaciones han provocado daños materiales, derribado muros y arrastrado vehículos. Ante la emergencia, los cuerpos de rescate desplegaron alrededor de una docena de embarcaciones para atender a la población.

El gobierno estatal informó que cientos de personas tuvieron que abandonar sus hogares en al menos 22 municipios afectados por las precipitaciones.

El Niño provoca lluvias en el sur y sequía en el norte de Brasil

Las precipitaciones están relacionadas con el fenómeno de El Niño, un evento climático natural que se caracteriza por el calentamiento de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial.

A mediados de noviembre, el gobierno de Paraná ya había advertido sobre la posibilidad de fuertes lluvias durante los últimos dos meses de 2026 debido a este fenómeno.

Sus efectos también se manifiestan de manera distinta en otras regiones de Brasil: mientras el sur enfrenta precipitaciones e inundaciones, el norte registra condiciones de sequía que favorecen los incendios en la selva amazónica.

Expertos advierten que El Niño podría alcanzar este año una intensidad excepcional.

Tormenta destruyó miles de viviendas en Rio Grande do Sul

La emergencia por las lluvias se suma a los daños ocasionados por una tormenta que golpeó la semana pasada al municipio de Tupanciretã, en el estado de Rio Grande do Sul.

Durante la madrugada del viernes, fuertes lluvias, ráfagas de viento superiores a los 100 kilómetros por hora y granizo azotaron la localidad, de aproximadamente 20 mil habitantes.

El saldo fue de cinco personas fallecidas y cerca de 8 mil viviendas destruidas, de un total de 8 mil 600 casas que tenía el municipio.

Ante la magnitud de los daños, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, declaró estado de calamidad en la zona.

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