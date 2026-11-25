Detienen a presunto autor de abandono de infante. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) detuvieron a un hombre de 50 años, posiblemente relacionado con el abandono de una bebé de seis meses, en inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La detención ocurrió en la colonia Centro, de la alcaldía Cuauhtémoc, donde los uniformados también le aseguraron 100 bolsitas con aparente marihuana y dinero en efectivo.

La identificación del hombre fue posible mediante el análisis de las cámaras de videovigilancia y el seguimiento realizado por operadores del sistema de seguridad capitalino.

¿Qué pasó con la bebé abandonada cerca de la Basílica de Guadalupe?

De acuerdo con la SSC, los policías tomaron conocimiento del abandono de una bebé de seis meses de edad en calles de la colonia Villa de Guadalupe, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Los uniformados resguardaron a la menor y, después de que recibió atención médica, la trasladaron a una agencia del Ministerio Público especializada en la atención de menores de edad.

Tras atender a la pequeña, los elementos de seguridad iniciaron las labores para identificar a la persona posiblemente relacionada con su abandono.

En coordinación con los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2), los policías analizaron las imágenes de las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona.

Durante la revisión, observaron a un hombre que posiblemente abandonó a la bebé y posteriormente se retiró del lugar.

Así localizaron al hombre relacionado con el abandono de la bebé

Mediante el seguimiento de las imágenes, los elementos de la SSC identificaron la zona por donde posiblemente se desplazó el hombre.

Las labores de investigación llevaron a los uniformados hasta la colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde implementaron vigilancias fijas y móviles para localizarlo.

Durante un recorrido de seguridad en la calle Parque San Juan, los policías observaron a un hombre cuyas características físicas coincidían con las registradas por las cámaras.

El sujeto también portaba una bolsa de plástico transparente. Cuando los elementos de seguridad se aproximaron, el hombre intentó escapar, pero los policías lo interceptaron metros adelante.

Detienen a hombre con 100 bolsitas de aparente marihuana

Tras interceptarlo, los uniformados realizaron una revisión preventiva, conforme a los protocolos de actuación policial, mediante la cual le aseguraron:

100 bolsitas de plástico transparente con aparente marihuana.

Dinero en efectivo.

Los policías detuvieron al hombre de 50 años, le informaron sus derechos constitucionales y lo trasladaron, junto con lo asegurado, ante el Ministerio Público.

El agente del Ministerio Público determinará su situación jurídica, además de continuar con las investigaciones correspondientes para establecer su posible relación con el abandono de la bebé.

La SSC no informó sobre la cantidad de dinero asegurado durante la detención ni precisó si existe algún parentesco entre el detenido y la pequeña.

Tampoco dio a conocer los motivos por los cuales la bebé habría sido abandonada en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero.

La relación del detenido con estos hechos deberá establecerse mediante las investigaciones de las autoridades correspondientes.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.