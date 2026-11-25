¿Cómo denunciar medicamentos falsos o productos milagro? | Foto: Shutterstock

El consumo de medicamentos falsificados y productos milagro que pueden salir mal es una realidad en México debido a su venta ilegal en redes sociales, lo cual representa un grave riesgo para la salud pública y el bienestar emocional de los pacientes.

La abogada Mariana Larrea, socia del despacho Pérez Correa y González, explicó en entrevista exclusiva para Unotv.com las rutas legales, las acciones de prevención y la importancia de atender la salud con profesionales para evitar estafas comerciales.

El impacto y el riesgo de comprar medicamentos en lugares no autorizados

Los pacientes buscan soluciones rápidas en internet cuando padecen dolencias cotidianas que afectan su estabilidad emocional, como un simple dolor de cabeza que escala a migraña, cuadros de ansiedad o un ataque de pánico, según Mariana Larrea

La especialista advirtió que recurrir a buscadores o plataformas de inteligencia artificial (IA) para autodiagnosticarse empeora el panorama clínico y expone a las personas a tratamientos peligrosos.

“Un tema de materia de salud siempre tiene que ser dirigido, primero que nada, por un profesional de la salud antes de ir a Google, porque muchas veces es incluso peor”. Mariana Larrea

Asimismo, el bienestar psicológico y físico requiere el acompañamiento estricto de un médico certificado antes de adquirir cualquier fármaco o suplemento en plataformas digitales.

¿Qué hacer si compraste un medicamento falsificado?

Los consumidores deben evitar la compra de fármacos en perfiles de redes sociales porque estas plataformas rompen la cadena de trazabilidad y la cadena de frío que exige la ley mexicana, según la abogada.

Y si una persona ya adquirió el producto y sospecha de su autenticidad, debe revisar de inmediato el empaque para verificar que cuente con las siguientes características:

Registro sanitario

Número de lote

Fecha de caducidad

Sellos de seguridad intactos

Cuando el medicamento resulta falso o provoca efectos secundarios inesperados, el afectado debe conservar la caja, guardar los comprobantes de transferencia bancaria y acudir a consulta médica para documentar el daño.

“Tienes que dar aviso a las autoridades.Tenemos la herramienta para poder atacar este tema: es la protección al consumidor, ir a quejarnos, ir a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) o ir a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)“, aconsejó Mariana Larrea.

El ciudadano debe comunicarse al Centro Integral de Servicios de la Cofepris para reportar la plataforma de venta y las anomalías del producto, lo que permite a la autoridad emitir una alerta sanitaria y notificar al laboratorio titular de la patente.

Cómo identificar y denunciar un producto milagro

Los llamados productos milagro suelen comercializarse como suplementos alimenticios o cosméticos en tiendas naturistas y no cuentan con un registro sanitario, sino únicamente con un aviso de funcionamiento tramitado por internet.

Cabe señalar que estos artículos utilizan publicidad engañosa que promete curar enfermedades al 100% o generar resultados estéticos inmediatos que carecen de sustento científico, de acuerdo con la experta.

La Profeco y la Cofepris prohíben el uso de frases como “100% natural” cuando no existe certeza sobre la composición de todos los ingredientes, de acuerdo con la especialista en Derecho.

Si un suplemento o crema causa una reacción adversa, el usuario debe reunir su receta médica, el recibo de la consulta y el envase del producto para presentar una denuncia formal.

“El simple hecho de tú levantar el teléfono y darle la llamada a Cofepris es más que necesario, aunque nadie te lo haya recomendado. El punto es que alcemos la voz y empecemos a tener una cultura del consumidor”, afirmó Larrea.

Nuevas leyes y la cultura de la denuncia en México

El marco legal mexicano avanza para frenar la comercialización ilícita de insumos médicos mediante reformas al Código Penal y a la Ley de Propiedad Industrial, además de iniciativas que buscan regular la promoción de medicamentos por parte de creadores de contenido, de acuerdo con la abogada

Asimismo, la digitalización de los trámites de Cofepris facilita que la población verifique la legalidad de cualquier producto antes de realizar un pago.

La abogada destacó que la falta de denuncias formales impide que en México se consolide un sistema sólido de arbitraje médico y protección al paciente frente a negligencias o fraudes comerciales.

“Tenemos los consumidores y los pacientes una herramienta muy suficiente para poder evitar caer en estas trampas comerciales y eso es la información”. Mariana Larrea

Los ciudadanos que enfrenten daños por el consumo de artículos irregulares pueden acercarse a las autoridades sanitarias o buscar asesoría legal especializada para dar seguimiento administrativo a sus casos y construir un mercado más seguro.

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