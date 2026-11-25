Cecilia Ramírez Montoya, alcaldesa de Guasave. Foto: Uno TV

A cinco días del operativo federal que permitió la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias el “Chapo Isidro”, en el norte de Sinaloa, los alcaldes de Guasave y Ahome exhortaron a los ciudadanos afectados por los hechos de violencia a presentar las denuncias correspondientes para buscar la reparación de los daños, aunque ninguno anunció un programa de indemnización.

Guasave reporta pérdidas millonarias por vehículos incendiados

La alcaldesa de Guasave, Cecilia Ramírez Montoya, señaló que los hechos de violencia dejaron pérdidas millonarias entre propietarios de autos particulares y unidades de carga que fueron incendiadas. A los daños en los vehículos se sumó la pérdida de las mercancías que transportaban.

Ramírez Montoya pidió a los afectados presentar sus denuncias ante las instancias correspondientes para buscar una posible compensación del Gobierno federal, pues el operativo estuvo a cargo de fuerzas federales. La alcaldesa señaló que el Ayuntamiento carece de recursos para cubrir los daños.

La presidenta municipal dijo que planteará la posibilidad de apoyar a los afectados durante la visita de la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, prevista para el viernes 27 de noviembre. Ese día se prevé una mesa de seguridad y reuniones con empresarios y representantes de instituciones educativas y de la sociedad civil.

Alcaldesa de Guasave recibe protección de cuatro elementos

Desde el martes, cuatro elementos de seguridad acompañan a Cecilia Ramírez Montoya por instrucción de la gobernadora interina. La alcaldesa dijo que la medida se tomó tras los recientes hechos de violencia y que ella no solicitó la protección.

Ahome pide denunciar daños ante la Fiscalía de Sinaloa

El alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, indicó que los propietarios de vehículos afectados deben acudir ante la Fiscalía General del Estado para que se integre una carpeta de investigación y puedan realizar el trámite ante sus aseguradoras.

El alcalde informó que 13 vehículos recuperados sin daños fueron devueltos a sus dueños una vez que acreditaron la propiedad. Las demás unidades fueron trasladadas a depósitos vehiculares para continuar con los procedimientos legales.

Alcalde de Ahome descarta toque de queda

Ante los rumores difundidos en redes sociales, Menéndez de Llano Bermúdez descartó que haya un toque de queda en Ahome. Aseguró que las actividades comerciales, educativas, deportivas y recreativas se desarrollan con normalidad en el municipio.