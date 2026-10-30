Vance deja inundaciones en Sinaloa; Ejército rescata a menor arrastrado por la corriente en Mazatlán

Ciclón tropical Vance en Sinaloa. Foto: Samuel Sánchez

Calles convertidas en corrientes de agua, vehículos atrapados por las inundaciones y familias obligadas a abandonar sus viviendas forman parte de las afectaciones que dejó el ciclón tropical Vance en Sinaloa, donde elementos del Ejército Mexicano rescataron a un adolescente de 14 años y a un trabajador de la construcción que eran arrastrados por la corriente.

Mazatlán fue uno de los municipios más afectados por las intensas precipitaciones, que provocaron inundaciones en distintas colonias, desbordamiento de canales y automóviles varados.

En las playas del puerto también se reportaron olas superiores a los 3 metros de altura debido a las condiciones meteorológicas.

Ejército rescata a adolescente y trabajador en Mazatlán

En la colonia Hogar del Pescador, un adolescente fue sorprendido por la fuerza del agua cuando intentaba cruzar un canal.

Un total de siete elementos del Ejército Mexicano, pertenecientes a la Tercera Región Militar, intervinieron para rescatar al menor, identificado como Dilan Osmar, de 14 años, quien era arrastrado por la corriente.

Los militares consiguieron ponerlo a salvo. El adolescente presentaba agotamiento y algunas lesiones superficiales.

El operativo de auxilio continuó cuando los soldados observaron a otro hombre atrapado por la corriente, aproximadamente 50 metros adelante. Se trataba de Delfino Giménez, de 28 años, trabajador de la construcción, quien también fue rescatado.

Posteriormente, el Ayuntamiento de Mazatlán informó que el menor y su familia recibirán seguimiento por parte del DIF Municipal y los servicios médicos.

La alcaldesa Estrella Palacios Domínguez recorrió las colonias Hogar del Pescador y Jacarandas, donde supervisó las afectaciones y ordenó reforzar los trabajos de limpieza y atención a las familias damnificadas.

Evacúan a seis familias en Playa Ceuta, Elota

En Playa Ceuta, municipio de Elota, al menos seis familias tuvieron que ser evacuadas de sus viviendas y trasladadas a un refugio temporal debido a las inundaciones.

El director del Instituto Estatal de Protección Civil, Roy Navarrete Cuevas, informó que continúan los recorridos y la evaluación de daños para determinar la magnitud de las afectaciones ocasionadas por las precipitaciones.

Señaló que el Sistema DIF Sinaloa también realiza un levantamiento de información para identificar a las familias damnificadas y llevarles apoyos, entre ellos despensas y enseres domésticos.

Vance se disipó la noche del jueves 29 de octubre

Vance se disipó durante la noche del jueves 29 de octubre.

De acuerdo con la información meteorológica difundida, el sistema, que se había debilitado a depresión tropical, terminó por disiparse alrededor de las 20:00 horas, cuando se localizaba aproximadamente a 310 kilómetros al sur-suroeste de Mazatlán.

Antes de su disipación, registraba vientos sostenidos cercanos a los 45 kilómetros por hora y rachas de hasta 65 kilómetros por hora.

Continúa la evaluación de daños por las lluvias en Sinaloa

Aunque Vance dejó de representar una amenaza como ciclón tropical, las autoridades de Sinaloa continúan con la evaluación de los daños en las zonas afectadas.

Hasta el momento no se ha dado a conocer un balance definitivo del número de viviendas inundadas ni de las pérdidas materiales.

Mientras tanto, continúan las labores de limpieza y atención a las familias que resultaron afectadas por las lluvias en el sur de la entidad.

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