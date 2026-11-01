“Puede quedarse el tiempo que quiera”: Trump respalda a Flávio Bolsonaro tras perder elecciones en Brasil

Trump respalda a Bolsonaro. Fotos: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro puede permanecer en territorio estadounidense “todo el tiempo que desee”, luego de su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Sin embargo, aclaró que por ahora no tiene previsto reunirse con él.

Las declaraciones se produjeron este sábado en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, Florida, en medio de la polémica por la salida de Bolsonaro de Brasil, después de los resultados de la segunda vuelta presidencial.

Trump respalda a Flávio Bolsonaro y critica elecciones en Brasil

Ante los medios de comunicación, Trump expresó su respaldo al político brasileño y cuestionó las condiciones en las que se desarrolló el proceso electoral.

No tengo planes de reunirme con él, pero creo que lo trataron muy mal. Puede quedarse aquí todo el tiempo que quiera… Las elecciones fueron una vergüenza.

Aunque ofreció la posibilidad de que Bolsonaro permanezca en Estados Unidos, Trump no confirmó una reunión ni anunció algún encuentro oficial con el excandidato.

Sus declaraciones también reavivaron la controversia sobre la relación entre el Gobierno estadounidense y la familia Bolsonaro, luego de su llegada a territorio norteamericano.

Marco Rubio niega intervención de la Casa Blanca en salida de Bolsonaro

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que la Casa Blanca no participó directamente en la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil.

El funcionario también negó que el Gobierno estadounidense hubiera facilitado su ingreso al país o intervenido en los pasos que permitieron su traslado.

De esta manera, Rubio rechazó que la llegada del político brasileño fuera resultado de una operación organizada directamente por la administración de Trump.

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