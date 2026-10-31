Marina revisa estrategia de seguridad en Mazatlán, Sinaloa; despliegan a mil 600 efectivos

Marina también busca recuperar espacios y economía. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Marina de México informó que, tras una reunión en la que se revisó la estrategia de seguridad en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, se tomó la decisión de reforzar las acciones con el despliegue de mil 600 efectivos, en coordinación con el gobierno estatal y representantes del sector empresarial.

La reunión ocurre días después del hallazgo de una hielera con una cabeza humana en el Ayuntamiento de Mazatlán y de las inundaciones que dejó el paso de Vance en el estado.

En #Sinaloa fortalecemos la coordinación de #Marina con el Gobierno estatal @sinaloagobmx y los sectores productivos para reforzar la seguridad y recuperar espacios públicos para las familias.



Con más de 1,600 elementos navales adicionales, reforzamos la vigilancia en… pic.twitter.com/uIuACRn74f — SEMAR México (@SEMAR_mx) October 31, 2026

Marina refuerza vigilancia en Mazatlán y zonas turísticas

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, visitó Mazatlán para revisar el despliegue operativo y las acciones de seguridad en la entidad. Durante el encuentro con autoridades estatales y representantes empresariales se abordaron medidas para reforzar la vigilancia en distintos puntos de Sinaloa.

De acuerdo con la dependencia, los más de mil 600 elementos adicionales desplegados en el estado, particularmente en Mazatlán, tienen como objetivo fortalecer las labores de vigilancia y seguridad.

Entre los acuerdos también se planteó reforzar la presencia de autoridades en carreteras, playas y zonas turísticas, así como recuperar espacios públicos para que las familias puedan volver a utilizarlos.

Buscan recuperar espacios públicos y reactivar la economía

La reunión también incluyó propuestas para impulsar la actividad económica de Sinaloa mediante sectores como la construcción y la economía circular, además de promover la inversión y la generación de empleos.

La Marina señaló que se busca mantener la participación del sector empresarial en coordinación con las autoridades para impulsar estas acciones.

Como parte de los mecanismos de denuncia ciudadana, se informó sobre la distribución de un código QR que permite acceder a un número telefónico para reportar situaciones que puedan afectar la seguridad de las comunidades.

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