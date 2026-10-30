Van dos en una semana: hallan cabeza humana en hielera en Culiacán

Localizan otra cabeza humana en una hielera en Culiacán Foto: Cuartoscuro

En menos de 48 horas, autoridades localizaron dos cabezas humanas dentro de hieleras en Sinaloa: una en las inmediaciones del Ayuntamiento de Mazatlán, el martes 27 de octubre, y otra frente a una vivienda de la colonia Díaz Ordaz, en Culiacán, durante la tarde del jueves 29.

Localizan cabeza humana en una hielera en Culiacán

El segundo hallazgo ocurrió la tarde del jueves 29 de octubre, en una hielera abandonada frente a una vivienda aparentemente deshabitada, al surponiente de Culiacán.

Elementos de seguridad acudieron a la colonia Gustavo Díaz Ordaz, donde localizaron un recipiente de unicel frente a la cochera de un domicilio. En el portón también había una cartulina con un mensaje de carácter amenazante, cuyo contenido no fue difundido oficialmente.

Dentro de la hielera había una cabeza humana, presuntamente de un hombre que hasta el momento no había sido identificado.

El hallazgo se registró sobre la calle Constituyente Enrique Colunga, entre las calles Paulino Machorro y Constituyente Esteban Baca Calderón.

🚨Abandonan cabeza humana en #Culiacán.



La noche de este jueves 29 de octubre , localizaron una cabeza humana dentro de una hielera afuera de una vivienda en la colonia Gustavo Díaz Ordaz en Culiacán, #Sinaloa.



El hallazgo se ocurrió sobre la calle constituyentes Enrique… pic.twitter.com/Bb0mIdfw4I — Josue Aguilar (@josuealeexis) October 30, 2026

Hallan otra cabeza humana en el Ayuntamiento de Mazatlán

El primer caso ocurrió durante las primeras horas del martes 27 de octubre, cuando fue localizada una hielera blanca en las inmediaciones de las oficinas de Ingresos del Ayuntamiento de Mazatlán.

El secretario de Seguridad Pública Municipal, Gabino Ulises Jacobo Guerrero, informó que el reporte se recibió alrededor de las 6:00 horas, después de que personal de vigilancia detectó el objeto sospechoso y notificó a sus superiores.

Aunque inicialmente las autoridades no confirmaron el contenido del recipiente, reportes posteriores señalaron que en su interior había una cabeza humana.

La Fiscalía General del Estado quedó a cargo de las investigaciones para determinar quiénes abandonaron la hielera y establecer la identidad de la víctima.

Otros hechos violentos reportados en Mazatlán y Culiacán

Los dos hallazgos se suman a otros hechos violentos reportados en distintos puntos de Sinaloa durante los últimos días.

En Mazatlán, hombres armados ingresaron a un restaurante ubicado sobre la avenida Paseo del Pacífico y dispararon contra dos personas. Una murió en el establecimiento y la segunda falleció posteriormente en un hospital, de acuerdo con la información proporcionada.

También se reportaron disparos contra la fachada de una vivienda de la colonia Francisco Villa y la explosión de un presunto artefacto en el fraccionamiento Pradera Dorada 2, donde acudieron elementos del Ejército Mexicano y corporaciones policiacas.

Localizan cuerpos en descomposición

Asimismo, fue encontrado el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición en tierras de cultivo cercanas a la Maxipista Culiacán-Mazatlán, aproximadamente a un kilómetro de la caseta de Costa Rica. En otro hecho, localizaron un cuerpo en condiciones similares dentro de un dren, cerca del ejido Plan de San Luis, en Ahome.

Por otra parte, elementos del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa localizaron a un hombre herido por disparos debajo de un puente de la carretera que comunica Concordia con Mesillas. La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que vestía ropa táctica y tenía un fusil AK-47, cinco cargadores y 136 cartuchos.

Omar García Harfuch visitó Sinaloa para revisar la seguridad

Esta jornada de violencia se registró después de la visita de Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a Sinaloa, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su estancia, el funcionario sostuvo una reunión con la gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, para revisar los resultados de los operativos y fortalecer la coordinación entre autoridades federales y estatales.

También supervisó el funcionamiento del C4 y revisó las necesidades de equipamiento, capacitación, tecnología e infraestructura de las policías Estatal y Municipal de Culiacán.

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