Detienen en Mazatlán al “Peli”, operador de los “Chapitos” y generador de violencia en Sinaloa

Detención del “Peli”: Foto: Twitter @OHarfuch

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó este martes sobre la detención de Jesús Antonio “N”, alias el “Peli”, durante un operativo realizado en Mazatlán, Sinaloa. El detenido es señalado como generador de violencia e integrante de la facción de los “Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

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