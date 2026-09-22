Las de hoy | 22 de septiembre de 2026

Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 22 de septiembre de 2026

El Universal: Desaparición del INAI abre puerta a ocultamiento de bienes: Sistema Nacional Anticorrupción

Parte de las consecuencias de la desaparición del INAI es que permite a los servidores públicos ocultar sus declaraciones patrimoniales, afirma.

Reforma: Duplican en 10 años gastos en pensiones

Pasarán de 4.6% del PIB en 2020 a 9% para 2030.

Excélsior: En noviembre, fin de pantallas en las aulas

Las escuelas contarán con un mes para realizar asambleas informativas antes de aplicar la regulación de forma oficial; en la Cámara de Diputados buscarán elevar la medida a rango de ley.

Milenio Diario: “Ejecuciones extrajudiciales”, ataques de Estados Unidos a lanchas: ONU

Ben Saul, relator especial, precisa que la declaración de terroristas a cárteles no convierte a sus integrantes en combatientes de guerra.

La Jornada: Boicotean medios de Estados Unidos a Trump por vetar a periodistas

Televisoras suspenden cobertura conjunta.

El Financiero: México creció al doble del G20 en el segundo trimestre del año

Mientras el PIB del Grupo de los Veinte se desaceleró hasta 0.7%, la economía mexicana “repuntó con fuerza”.

El Economista: México produce 37.6% más diésel; subsidios sumarían 1,000 millones de pesos semanal

Se refinan 273 mil barriles al día, la mayor cifra desde 2015.

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