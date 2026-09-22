Las de hoy | 22 de septiembre de 2026

| 08:28 | Mario Ostos | UnoTV

Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV. Uno TV presenta las noticias principales este 22 de septiembre de 2026 Parte de las consecuencias de la desaparición del INAI es que permite a los servidores públicos ocultar sus declaraciones patrimoniales, afirma. Pasarán de 4.6% del PIB en 2020 a 9% para 2030. Las escuelas […]

Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 22 de septiembre de 2026

  • El Universal: Desaparición del INAI abre puerta a ocultamiento de bienes: Sistema Nacional Anticorrupción

Parte de las consecuencias de la desaparición del INAI es que permite a los servidores públicos ocultar sus declaraciones patrimoniales, afirma.

  • Reforma: Duplican en 10 años gastos en pensiones

Pasarán de 4.6% del PIB en 2020 a 9% para 2030.

  • Excélsior: En noviembre, fin de pantallas en las aulas

Las escuelas contarán con un mes para realizar asambleas informativas antes de aplicar la regulación de forma oficial; en la Cámara de Diputados buscarán elevar la medida a rango de ley.

  • Milenio Diario: “Ejecuciones extrajudiciales”, ataques de Estados Unidos a lanchas: ONU

Ben Saul, relator especial, precisa que la declaración de terroristas a cárteles no convierte a sus integrantes en combatientes de guerra.

  • La Jornada: Boicotean medios de Estados Unidos a Trump por vetar a periodistas

Televisoras suspenden cobertura conjunta.

  • El Financiero: México creció al doble del G20 en el segundo trimestre del año

Mientras el PIB del Grupo de los Veinte se desaceleró hasta 0.7%, la economía mexicana “repuntó con fuerza”.

  • El Economista: México produce 37.6% más diésel; subsidios sumarían 1,000 millones de pesos semanal

Se refinan 273 mil barriles al día, la mayor cifra desde 2015.

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