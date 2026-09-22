Trump se presentará ante la ONU en pleno estancamiento en Irán y tensiones con Europa

El presidente ha criticado constantemente a la organización. Foto: AFP.

Este martes, Donald Trump llegará a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en un momento de contrastes por sus avances sobre Groenlandia y el estancamiento de la guerra contra Irán.

El mandatario estadounidense ofrecerá un discurso en el inicio de la última asamblea de António Guterres como secretario general.

La última intervención de Donald Trump en la Asamblea General de la ONU ocurrió en 2025, cuando la acusó de inacción mientras él presumió poner fin a siete guerras en unos meses. Desde la sede en Nueva York, el republicano arremetió contra la política migratoria de Europa y reiteró su negación ante el cambio climático, llamándolo la “mayor estafa” de la historia.

Donald Trump ante la ONU, una participación con contrastes

Donald Trump hablará ante los representantes internacionales en un momento donde está estancada una solución sobre el conflicto iniciado por su gobierno e Israel contra Irán, el cual ha afectado al precio mundial del petróleo. Actualmente, el régimen iraní mantiene el control del estrecho de Ormuz, con ataques a buques que pretenden violar el cerco.

Además, dentro de Estados Unidos, el magnate enfrenta una impopularidad por el costo de vida, lo que pone en riesgo mantener el Congreso en las elecciones intermedias de noviembre.

Pese a eso, Donald Trump podría celebrar ante la ONU el acuerdo firmado con Dinamarca para mantener la presencia militar estadounidense en Groenlandia. Dicho asunto ha provocado conflicto con los países europeos, debido al antecedente de Donald Trump sobre querer anexionarse ese territorio autónomo danés.

También es posible que el presidente presuma sus acciones en torno a Venezuela, país en el que ejerce presión a través de la presidencia interina de Delcy Rodríguez.

Al respecto, Daniel Forti, director de asuntos de la ONU en International Crisis Group, declaró a la AFP que se espera una participación con contrastes.

“Este año, esperamos más bien un contraste entre, por un lado, Donald Trump anunciando y celebrando su balance de hacedor de paz y, por otro, la defensa de las operaciones militares que lleva actualmente a cabo en todo el mundo”, indicó.

¿Qué más sucederá en la Asamblea General?

Durante la Asamblea General, António Guterres dará su último discurso, pues su segundo mandato termina en diciembre de este 2026. Podría abordar el tema de la inteligencia artificial, a días de pedir una “coordinación global” por las preocupaciones sobre su uso.

Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció que pedirá en la asamblea a Donald Trump que “no se entrometa” en las elecciones de su país. Y es que, Lula da Silva busca su segundo gobierno en el proceso electoral de octubre, frente al candidato de derecha, Flavio Bolsonaro, quien es aliado de Donald Trump.

En cambio, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, tomará la palabra por última vez como presidente.

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