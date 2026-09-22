A las Nueve en Uno: toda la información y más | Martes 22 de septiembre de 2026

| 08:15 | Pablo Valdes - Rocío Ireta | UnoTV

Conoce las noticias más importantes del día en México y el mundo.

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Temas del día en A las Nueve en Uno

✔️ ¡Alerta por el huracán Polo! Se fortalece y suspenden clases en Guerrero y Michoacán.
✔️ Reconocen al ingeniero Carlos Slim con el Premio EL PAÍS América a la Excelencia.
✔️ Denuncian ante la FGR al hermano de Carlos Manzo por presunta delincuencia organizada.
✔️ La Universidad de México, antecedente histórico de la UNAM, cumple 475 años de su fundación.
✔️ Cadenas de televisión estadounidenses suspenden la cobertura conjunta de actos de Donald Trump.
✔️ El Senado prepara una iniciativa para regular el ascenso y descenso en el futbol mexicano.

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