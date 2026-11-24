La captura del “Chapo Isidro” beneficia a “Los Chapitos”. Su cártel, aliado de “La Mayiza”, deja de golpear a los hijos de Joaquín Guzmán. Con él cayeron su segundo al mando y su operador financiero. Quedan dos caminos: heredero desde la celda o sucesión a balazos.

El operativo funcionó… falló el día después. Murieron cuatro soldados y 16 pistoleros; hubo bloqueos en cuatro municipios y civiles huyendo en pleno partido de beisbol. Fue otro “culiacanazo” en pequeño que se pudo evitar.

Luego vino el silencio. Las redes llenaron el vacío. García Harfuch quedó al margen. El secretario de la Defensa informó tarde y a cuentagotas. La grieta entre civiles y militares sigue abierta.

El “Chapo Isidro” era uno de los diez más buscados del FBI. Washington celebró primero. México cumplió otra encomienda ajena. A cambio, Sheinbaum gana un argumento contra el “narcogobierno” de Trump… pero la red del cártel sigue en pie: políticos, policías y empresarios. Ya pasó con el “Chapo”, el “Mayo” y el “Mencho”. Mientras esa red proteja al capo en turno, cada captura será un titular… no una victoria.

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